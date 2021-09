Abbruch praktisch unmöglich

Jay Janner/Austin American-Statesman via AP Reaktionäres Abtreibungsgesetz bleibt nicht unwidersprochen: Protest in der texanischen Hauptstadt Austin am Mittwoch

Der oberste Gerichtshof der USA hat einen Eilantrag zur Blockierung eines äußerst restriktiven Abtreibungsrechts im US-Bundesstaat Texas abgelehnt. Der Supreme Court begründete seine Entscheidung am Mittwoch abend (Ortszeit) mit »komplexen und neuartigen verfahrenstechnischen Fragen«. Damit traf er allerdings keine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des reaktionären Gesetzes. Die Entscheidung erfolgte durch eine knappe Mehrheit von fünf Richtern, von denen drei vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ernannt worden waren. Damit bilden Richter aus dem konservativen Lager in dem neunköpfigen Gremium die Mehrheit. Die als liberal geltende Richterin Sonia Sotomayor bezeichnete die Entscheidung als »verblüffend« und sagte, ihre Kollegen hätten sich dafür entschieden, »den Kopf in den Sand zu stecken«, anstatt ein »offenkundig verfassungswidriges Gesetz zu verhindern«. Mehrere Menschenrechtsgruppen hatten am Montag den Eilantrag beim Supreme Court eingereicht, in der Hoffnung, das Inkrafttreten des Gesetzes zu stoppen.

Das seit Mittwoch geltende Gesetz verbietet Schwangerschaftsabbrüche ab dem Zeitpunkt, zu dem der Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann, also etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche. Viele Frauen wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal, dass sie schwanger sind. Selbst im Fall einer Vergewaltigung oder bei Inzest sieht das Gesetz keine Ausnahmen vor. Abbrüche zu einem späteren Zeitpunkt sind nur erlaubt, wenn die Gesundheit der Schwangeren in Gefahr ist.

Das als »Senate Bill 8« bekannte Gesetz war im Mai vom konservativen Gouverneur von Texas, Gregory Abbott, unterzeichnet worden und gilt als das reaktionärste Abtreibungsgesetz in den USA. Nach Angaben der Bürgerrechtsgruppe ACLU wurden in dem Bundesstaat bislang zwischen 85 und 90 Prozent aller Abbrüche nach der sechsten Schwangerschaftswoche vorgenommen. Für Empörung sorgt auch, dass nicht die Behörden die neuen Regelungen durchsetzen sollen, sondern Privatleute. Bürger werden ermutigt, jene zu verklagen, die sie verdächtigen, Frauen bei einem Abbruch nach der sechsten Woche geholfen zu haben. Das könnte beispielsweise entsprechende Kliniken oder deren Mitarbeitende treffen. Die Kläger erhalten im Falle einer Verurteilung mindestens 10.000 Dollar, die vom Verurteilten zu zahlen sind.

Vor Texas hatte bereits etwa ein Dutzend anderer konservativ geprägter Bundesstaaten ähnliche Abtreibungsgesetze beschlossen. Sie wurden aber allesamt von Gerichten kassiert, weil sie im Widerspruch zu einem Grundsatzurteil des Supreme Court aus dem Jahr 1973 stehen. In dem Urteil »Roe v. Wade« hatten die Verfassungsrichter Abbrüche bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat legalisiert. (AFP/jW)