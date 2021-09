Protest lohnt sich

Reuters/Eduardo Munoz

Die Protestaktionen hatten Erfolg: Wie hier am Dienstag sind in der US-Millionenmetropole New York in den vergangenen Wochen Mieterinnen und Mieter für ein Mietmoratorium auf die Straße gegangen. Am Mittwoch verabschiedete der Bundesstaat als erster der Vereinigten Staaten eine entsprechende Maßnahme zum Schutz notleidender Mieter in der Coronapandemie, berichtete unter anderem die New York Times. Erst vergangene Woche hatte der Oberste Gerichtshof in Washington ein Moratorium der Regierung von Präsident Joseph Biden kassiert. Das nun beschlossene Gesetz gilt bis zum 15. Januar 2022 und erschwert die Durchführung von Zwangsräumungen aufgrund ausstehender Mietzahlungen. Aktivisten hatten argumentiert, dass ein solches Moratorium gerade in New York notwendig sei. Dort sind laut einer aktuellen Statistik mehr als 700.000 Haushalte mit ihren Mietzahlungen im Rückstand. (jW)