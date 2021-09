Das gemietete Leben

imago stock&people Wenn die Mutter zerbricht: Die endemische Sucht zerstört auch die Kinder (Szene aus Glasgow)

Größer hätte der Erfolg kaum sein können: Für seinen Debütroman »Shuggie Bain« erhielt der schottisch-amerikanische Schriftsteller und frühere Modedesigner Douglas Stuart 2020 gleich den Booker-Preis, den wichtigsten britischen Literaturpreis. Wie schon Anna Burns’ Roman »Milchmann«, Booker-Gewinner von 2018 (über Nordirland), spielt Stuarts Werk in der Arbeiterklasse. Selbst in diese Klasse hineingeboren, beschwört Stuart das Glasgow der 80er Jahre. Wie andere Autoren seiner Herkunft zweifelte auch Stuart an seinem ästhetischen Gegenstand: »Ich habe mich immer gefragt: ›Mit welchem Recht schreibe ich das auf?‹ Shuggie Bain handelt vom Rande, eine Stimme, die selten zu Wort kommt. (…) Autoren aus der Arbeiterklasse kämpfen immer noch um Wahrnehmung in einer Mittelstandsindustrie.«

Die Thatchersche Politik hatte in den frühen 80er Jahren die schottische Industrie verwüstet, die Arbeitslosigkeit explodiert. Äußerungen wie »Nee. Keine Schule mehr. Wir brauchen das Geld« und »Aye. So wie die Welt heut is, musste eh am Ende jeden Mann, dende kriegst, durchfüttern« durchziehen den Roman.

Auch die Frauen haben kaum Erwerbsmöglichkeiten. Sie kaufen Dinge aus dem Freemans-Katalog, die sie sich nicht leisten können, und verschulden sich immer mehr, haben große Familien, und der »letzte Urlaub, den die meisten von ihnen hatten, war ein Aufenthalt in Stobhill auf der Entbindungsstation«.

»Nan übte Druck aus, wie sie es tausend Mal getan hatte, kassierte alle Frauen ab und trug die Beträge in ihre Bücher ein. Es dauerte eine Ewigkeit, bis eine Schuluniformhose oder ein Set Handtücher abbezahlt war. (…) Es fühlte sich an, als mieteten sie ihr Leben. Dann wurde die nächste Katalogseite aufgeschlagen, und die Frauen fingen zu streiten an, wer was wollte.«

Aus der Perspektive des Kindes Shuggie, das mit seiner alkoholkranken Mutter Agnes aufwächst, wird das durch den Thatcherismus verwüstete Leben der Arbeiterklasse geschildert. Agnes’ Vater arbeitete mit Händen, »die zwanzig Jahre lang Kornlaster beladen hatten, Hände, die stinkenden Asphalt verlegt hatten, Hände, die in Nordafrika Italiener getötet hatten«. Ihr erster Mann und Vater ihrer älteren Kinder war ein katholischer Arbeiter, den sie für den unwiderstehlichen Eugene Bain verlässt, einen protestantischen Taxifahrer und Vater von Shuggie. Dieser zweite Ehemann zieht mit der Familie aus der Sozialwohnung seiner Schwiegereltern in eine sozial ebenso prekäre Bergbaugemeinde, bevor er Agnes verlässt. Ein Grund dafür ist ihre Alkoholsucht.

Der Leser beobachtet durch Shuggies Augen, wie seine Mutter zerbricht, und welch Leid das für ihre Kinder bedeutet. Die älteren Geschwister beschützen ihre Mutter zunächst, erkennen aber letztendlich, dass sie hilflos sind. Die Krankheit zerstört auch die Kinder: Shuggies Schulbildung und Leeks künstlerisches Talent bleiben auf der Strecke.

Alkoholsucht und ihre Auswirkungen auf Menschen und Gemeinschaften sind das Hauptthema des Romans, erzählt aus der Perspektive eines liebenden Kindes, das all die Heimlichkeiten, die Scham und den selbstmörderischen Selbsthass beobachtet, die die Abhängigkeit mit sich bringt. Agnes ist nicht allein. Die Sucht scheint in dieser Gemeinschaft endemisch, Ausdruck ihrer eigenen Zerstörung.

Douglas Stuart weiß sehr genau, wovon er schreibt. Seine Mutter erlag dem Alkoholismus, als er 16 Jahre alt war. Einer »langen und stolzen Tradition von Schieferlegern, Tischlern und Handwerkern« entstammend, ist der Autor dennoch stolz auf seine Klasse und betont, dass trotz der fehlenden Bücher in seiner Kindheit und Jugend »das uns nicht weniger fürsorglich, nicht weniger einfühlsam gemacht hat«. Der Leser spürt dieses starke Gefühl von Solidarität und Zugehörigkeit.

Sophie Zeitz ist bemüht, die schottischen Dialoge sprachlich zu bewältigen. Übertragungen solcher Dialekte sind schwierig, wie sich etwa auch bei deutschen Fassungen der Filme von Ken Loach immer wieder zeigt. Auch James Kelman, der, ebenfalls aus der Arbeiterklasse stammende, einzige weitere schottische Booker-Preisträger (für »How late it was, how late«, 1994), schreibt programmatisch im Idiom seiner Leute. Für Stuart war Kelmans ­Booker-Gewinn wegweisend, Beweis, dass Literatur nicht der Mittel- und Oberschicht vorbehalten ist, sondern der Arbeiterklasse gehören muss, als eine Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen: »Das hat für mich alles in der Literatur verändert (…) Das Buch handelte nicht nur von Menschen aus der Arbeiterklasse, es war auch in breitem schottischen Dialekt geschrieben. So sprachen die Leute um mich herum, aber das sieht man selten in der Literatur, selten wird es gefeiert.«

Obwohl weder Kelman noch Stuart ihren Romanfiguren Wege aufzeigen, wie die unerhörte wirtschaftliche und kulturelle Entrechtung ihrer Klasse bekämpft werden kann, beschreiben sie sie mit Einsicht und Achtung, ja Liebe, als eine Klasse, die Anspruch auf ihren gleichen Anteil am Wohlstand hat.