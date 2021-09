Der mit 10.000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für den schauspielerischen Nachwuchs an Hamburger Bühnen geht in diesem Jahr an Maike Knirsch. Die 26jährige Schauspielerin, geboren in Stendal, ist seit der Spielzeit 2020/2021 Ensemblemitglied am Thalia-Theater. »Maike Knirsch erobert sich den Bühnenraum wie eine Pionierin: unerschrocken, wagemutig und hellwach«, begründete die Jury ihre Entscheidung. (dpa/jW)