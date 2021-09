Der Gesang ist verstummt

Mohr/junge Welt »Ich möchte diese Welt als Kommunist verlassen« – Mikis Theodorakis (1925–2021)

Der Jahrhundertkünstler Mikis Theodorakis ist tot. Der griechische Komponist, Dirigent, Sänger, antifaschistische Widerstandskämpfer und Politiker starb am Donnerstag in Athen im Alter von 96 Jahren. In Griechenland wird Theodorakis als Volksheld verehrt. Am 29. Juli 1925 auf der Insel Chios in der nordöstlichen Ägäis geboren, schloss er sich als Jugendlicher dem Kampf gegen die deutschen und italienischen Besatzer an. Er wurde von ihnen ebenso gefoltert wie von den griechischen Rechten, gegen die er im Bürgerkrieg kämpfte. Seine Lieder wurden zur Musik des Widerstandes gegen die Diktatur der faschistischen Obristen (1967–1974). Musikalisch ausgebildet in Athen und Paris erlangte Theodorakis Weltruhm als Schöpfer von Liedern, Sinfonien und Opern, vor allem durch seine Vertonung von Pablo Nerudas »Canto General« (1973). Am berühmtesten ist seine Titelmelodie für den Film »Alexis Sorbas« (1964). Größte Bedeutung in seiner Heimat haben Theodorakis’ ungemein populäre Volkslieder, mit denen er die musikalische Tradition des Landes fortschrieb. Mit seinen Werken begleitete er progressive Bewegungen weltweit. Anfang der 1990er bemühte er sich als Minister ohne Geschäftsbereich u. a. um die Aussöhnung mit der Türkei. Bis zuletzt galt er als einer der wichtigsten Intellektuellen seines Landes und als Galionsfigur der Linken. Auch politische Gegner sahen in ihm eine Art »Vater der Nation«. Die griechische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Im Oktober 2020 hatte Theodorakis in einem Brief an den Generalsekretär der Kommunistischen Partei (KKE), Dimitris Koutsoumbas, erklärt, er habe seine »kritischsten, stärksten und reifsten Jahre unter der Fahne der KKE ­verbracht«. Deshalb wolle er »diese Welt als Kommunist verlassen«.

Ein Nachruf folgt