Transatlantische Expansion

Tobias Schwarz/REUTERS Er zieht die Fäden: Mathias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender und enger Vertrauter der Witwe von Axel Springer

Springer dringt immer weiter auf den US-Medienmarkt vor. Wie die Verlagsgruppe Axel Springer SE am vorigen Donnerstag mitteilte, wurde eine Vereinbarung zum Kauf der Washingtoner Onlinenachrichtenseite Politico unterzeichnet. Springer ist bereits Teilhaber von Politico Europe, das der Berliner Konzern mit dem Deal nun komplett übernehmen wird. Der Kaufpreis der Übernahme wird laut Insidern auf etwa eine Milliarde US-Dollar (847 Millionen Euro) geschätzt.

Die Springer SE, seines Zeichens Eigentümer der Blätter Welt und Bild, ist in 40 Ländern aktiv und hat sich in der Vergangenheit durch aggressive Übernahmen im Bereich digitaler Nachrichtenquellen hervorgetan. 2018 wurde Springers Umsatz auf etwa 3,2 Milliarden Euro geschätzt, dabei entfielen im gleichen Zeitraum 71 Prozent der Einnahmen auf das digitale Geschäft. Neben Mathias Döpfner und Elfriede Springer liegen seit 2014 die größten Aktienanteile bei dem US-Finanzinvestor KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.). Döpfner gilt als enger Vertrauter der Witwe von Axel Springer und wurde durch sie mehrfach mit Aktienanteilen beschenkt, so dass beide neben KKR das größte Gewicht im Unternehmen haben.

Politico wurde 2006 von James VandeHei und John F. Harris, zwei Redakteuren der Washington Post, gegründet und konnte seither zahlreiche Journalisten von angesehenen US-Zeitungen an sich binden. Die Artikel der liberalen Onlinenachrichtenseite sind bekannt für detaillierte und unabhängige Analysen des Politikbetriebs in Washington, die gratis zugänglich sind. Politico gilt mit einem Umsatz von etwa 200 Millionen US-Dollar im Jahr als eine der erfolgreichsten Onlineplattformen für Nachrichten weltweit.

Springer ist seit einiger Zeit bemüht, sich in die US-amerikanische Medienlandschaft einzukaufen. Nachdem der Medienkonzern 2015 die Website Business Insider für 500 Millionen US-Dollar erwarb, kaufte er Anteile von Morning Brew, einem angesagten Wirtschaftsinformationsdienst, dessen digitales Angebot sich vor allem an junge urbane »Digital Natives« wendet. Seit 2017 verhandelt Springer zudem mit der Business Website Axios, die der Konzern ebenfalls übernehmen will.

Die Strategie von Springer zielt vor allem auf die digitalen Angebote auf dem US-Markt, wie Newsletter und Podcasts, die den Erfolg von Politico und ähnlichen Portalen ausmachen. Nachdem traditionelle Zeitungsangebote zunächst stark mit dem Medienumbruch durch das Netzangebot zu kämpfen hatten, ist längst eine neue Generation von Nachrichtenkonsumenten erwachsen. Plattformen wie Business Insider und Morning Brew bieten maßgeschneiderte Nachrichten in bestimmten Wirtschaftsgebieten wie Einzelhandel, neue Technologien und Marketing an. Die zusehends individualisierten Nachrichten bedienen spezielle Interessen der Leser, die nach Schlagworten und Themengebieten gebündelt werden. Während große Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post und das Wall Street Journal ursprünglich eine breite Paletten an Inhalten boten und damit eine möglichst große Schicht von Lesern ansprachen, versuchen neuen Plattformen, besondere Sparten und einen kleinen Kreis von Insidern zu bedienen.

Ehemalige Redakteure führender US-Zeitungen wurden in den vergangenen Jahrzehnten zu windigen Firmengründern und Unternehmern. Dabei greifen sie zu den üblichen Strategien aus der Geschäftswelt und dem Finanzmarkt. Schließlich geht es um digitale Marktmacht – Einnahmen durch Klicks, Werbeanzeigen und Abonnements. Der Markt ist wie ein Haifischbecken, in dem sich nur wenige Monopolisten durchsetzen. Medienunternehmen wie Buzz Feed, Vox Media und Vice sind seit Jahren mit spekulativen Börseninstrumenten wie Mantelgesellschaften (Special purpose aquisition company – Spac) am Finanzmarkt aktiv, um ihr Geld zu vermehren. In den Schatten gestellt werden die neuen Medienunternehmen nur durch die großen Techriesen Google, Facebook und Amazon, deren Monopol ungebrochen ist.