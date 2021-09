Trauerflor zum Feiertag

imago images/snapshot Bildung kostet: Der Staat zieht sich aber immer weiter aus der Finanzierung zurück

Der 50. Jahrestag des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) ist etwas für Nostalgiker. Auf die vielen persönlichen Erfolgsgeschichten, die dadurch ermöglicht worden seien, könne man als Gesellschaft stolz sein, findet Anja Karliczek (CDU). Das klingt stark nach: Es war einmal ... Tatsächlich ist die Wirkung der am 1. September 1971 in sozial-liberaler Regentschaft unter Willy Brandt (SPD) eingeführten Sozialleistung heute auf ein Minimum reduziert. Während in der Frühphase mehr als 44 Prozent aller Hochschüler in der BRD staatliche Unterstützung erhielten, sind es heute nicht einmal elf Prozent. Ein »beispielloser nationaler Kraftakt für Chancengerechtigkeit in Deutschland«, wie die Bundesbildungsministerin am Dienstag gegenüber dpa erklärte, war das BAföG nur ein gutes Jahrzehnt lang. Dann setzte der anhaltende Niedergang ein.

Mieses Abschlusszeugnis

Kennziffern dazu lieferte zum Jubiläum das Statistische Bundesamt: Im Vorjahr gab es demnach 27 Prozent weniger Geförderte als 1991. Während sich der Schwund bei den Studierenden auf 23 Prozent beläuft, beträgt das Minus bei Schülerinnen und Schülern sogar 35 Prozent. Auch in absoluten Zahlen schrumpft der Kreis der Leistungsempfänger seit Jahren ohne Unterlass. Heute bevölkern Deutschlands höchste Bildungsanstalten knapp 2,9 Millionen Menschen, vor 30 Jahren waren es 1,7 Millionen. Trotzdem wurden zuletzt 340.000 Personen weniger gefördert als 2012, dem Jahr mit dem historischen Höchststand an »Profiteuren«. Ein mieses Abschlusszeugnis setzte es für Karliczek schon vor vier Wochen. Da vermeldeten die Datensammler aus Wiesbaden für 2020 einen Rückgang der Förderungen um satte sechs Prozent verglichen mit 2019. Dabei hatte die Ministerin im Nachgang ihrer vor zwei Jahren aufgelegten BAföG-Novelle stets betont, dass sich deren Wirkung erst mit der Zeit entfalten werde – nix da.

Verschuldung steigt

Entsprechend fiel das Urteil der »Gratulanten« aus. »Was 1971 stark begonnen hat, wurde nicht zuletzt von der jetzigen Bundesregierung zum Feigenblatt der Bildungspolitik degradiert«, äußerte sich am Dienstag die hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Nicole Gohlke, im Bundestag. Mit ihrer und den »halbgaren Reformen« ihrer Vorgängerinnen habe Karliczek das System »herabgewirtschaftet«. Studierende würden in »unsichere Nebenjobs und belastende Verschuldung getrieben, bei vielen werden die Ausbildungszeiten länger oder der Schuldenberg größer«, beklagte sie und forderte »nichts weniger als eine BAföG-Revolution«. Unteren anderem müssten die Elternfreibeträge »schleunigst um mindestens zehn Prozent« angehoben und die Leistungen auf einen Vollzuschuss ohne Rückzahlungspflicht umgestellt werden.

Negativtrend fortgesetzt

Für die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen schlug Kai Gehring eine »Grundsicherung für Studierende und Auszubildende« vor, die sich aus einem Garantiebetrag und einer Bedarfszulage abhängig vom Elterneinkommen zusammensetzen soll. Die jüngste Reform der Koalition nannte er einen »Trugschluss und Vollflop«, der ungleiche Bildungschancen verschärfe. Aus Sicht von Jonathan Dreusch, Vorstandsmitglied beim studentischen Dachverband FZS, ist das Versagen kein Unfall. Keine einzige Novelle der vergangenen 16 Jahre habe den Negativtrend umkehren können, »nicht unabsichtlich, wie es scheint«, bezog er am Dienstag Stellung. Der FZS ist Teil eines Bündnisses aus Studierendenverbänden, Jugendverbänden der SPD, Links- und Grünen-Partei sowie der Gewerkschaften Verdi, IG Metall und GEW, die sich für eine grundlegende BAföG-Reform nach der Bundestagswahl stark machen. Dazu gehörten eine Dynamisierung der Fördersätze, Bürokratieabbau und eine Entkopplung von der Regelstudienzeit sowie Altersunabhängigkeit.

Immerhin hatte die Gescholtene Anfang August selbst ähnliche Rezepte ins Spiel gebracht. Man wolle die Altersgrenzen nach hinten verschieben und müsse neuen Bildungsbiographiengerecht werden, »die nicht mehr so einheitlich ablaufen wie früher«, sagte die Ministerin damals der Augsburger Allgemeinen. Für die Umsetzung oder Nichtumsetzung der Vorschläge wird sie aber wohl nicht mehr sorgen können. Karliczeks Versetzung erscheint arg gefährdet.