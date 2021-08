»Für eine friedliche und sichere Zukunft! Abrüstung und Entspannung wählen!« Demonstration und Kundgebung zum Antikriegstag. Seit 1957 wird am 1.9. an die Schrecken der Weltkriege sowie an die Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus erinnert. Heute, 17 Uhr, Frankfurt am Main, Opferdenkmal (in der Gallusanlage, nahe Willy-Brandt-Platz). Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt

»Save Afghanistan People. Now!« Kundgebung zum Antikriegstag. Wir fordern die Beendigung des Konfrontationskurses gegen Russland sowie die aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Zentral thematisieren wir die Folgen des NATO-Kriegs in Afghanistan. Heute, 18.30 Uhr, München, Stachus. Veranstalter: u. a. Münchner Friedensbündnis

»Linkes Sommerkino«. Es wird der Film »Tania la Guerrillera – Ein Dokumentarfilm über Tamara Bunke, Che Guevara und die Revolution« gezeigt. Zudem gibt es Informationen von Cuba Sí, der SDAJ und dem Proyecto Tamara Bunke zur aktuellen Solidaritätsarbeit für Kuba. Heute, 19 Uhr, Berlin, Freilichtbühne Weißensee, Große Seestraße 10. Veranstalter: Antifa Nordost

»Nur in Paris?« Veranstaltung zur Ausstellung »150 Jahre Pariser Kommune«. Mit Christopher Wimmer und Detlef Hartmann, den Autoren von »Die Kommunen vor der Kommune 1870/71«. Freitag, 3.9., 19 Uhr, Berlin, Jugendwiderstandsmuseum, Rigaer Str. 9/10. Veranstalter: Arbeitskreis 150 Jahre Pariser Kommune

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen statt.