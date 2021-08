Sprache wie ein Rauschen

Arno Declair »Denn die Stadt, die du siehst, / Sehr wankt sie schon, und heben kann das Haupt / Vom Abgrund sie nicht mehr« (Sophokles, »Oedipus«, übertragen von Friedrich Hölderlin)

Der Sohn wird den Vater töten – so die Prophezeiung. Darum lässt der thebanische König Laios den Neugeborenen im Gebirge aussetzen. Der aber stirbt nicht, sondern wächst unter dem Namen Oedipus an einem anderen Königshof auf, ohne seine Vorgeschichte zu kennen. Als ihm das Orakel vorhersagt, er werde seinen Vater töten und seine Mutter heiraten, verlässt er seine neue Heimat. Auf dem Weg jedoch stößt er auf Laios, der ihn provoziert und von Oedipus getötet wird. Er befreit Theben von einem Ungeheuer, bekommt zur Belohnung die Königswitwe Jokaste zur Frau und hat so, ohne es zu wissen, beide Vorhersagen erfüllt.

Die Handlung des Dramas setzt erst Jahre später ein, als Theben von der Pest geplagt wird. Die Seuche werde erst ein Ende nehmen, wenn – so ein weiteres Orakel – der Mörder des Laios bestraft werde. Oedipus ermittelt und enthüllt die eigene Vorgeschichte. Die Selbsterkenntnis ist die Katastrophe. Jokaste begeht Selbstmord, Oedipus sticht sich die Augen aus und geht erbärmlich ins Exil.

Für das moderne Gerechtigkeitsgefühl ist dies ein Skandal. Niemals in der Vorgeschichte hat Oedipus ein Verbrechen begangen. Im Gegenteil hat er gerade durch seine Versuche, dem Orakelspruch zu entgehen, die Drohung erfüllt. Das Prinzip dieser Tragödie ist überhaupt: Indem die Personen versuchen, Probleme zu lösen, schaffen sie sich neue. Die Schuld besteht nicht in individuellem Fehlverhalten, und der Konflikt wäre auch dann nicht vermeidbar, wenn die Menschen nur ein wenig einsichtiger wären. Im Gegenteil muss jeder und jede handeln, und die Handlung führt unvermeidlich zu einer Schuld, die es zu erkennen gilt. Mit individueller Psychologie kommt man dem nicht bei.

Eine aktuelle Inszenierung steht vor der Aufgabe, einen fremd gewordenen Begriff des Schicksals nachvollziehbar zu machen, ohne den Verlauf zu sentimentalisieren. Das Übelste wäre eine platte Aktualisierung, ein coronabedrohtes Theben etwa, in dem König Oedipus die Maskenpflicht einführt und schließlich erkennen muss, dass er es selbst war, der das Hochsicherheitslabor nicht richtig abgeschlossen hat. Von Ulrich Rasche sind derlei Missgriffe ebensowenig zu erwarten wie eine gefühlige Ausdeutung. Seine Theaterkonzeption zielt auf Abstraktion, hinsichtlich Kostüm, Sprech- und Bewegungsweise bis hin zum Bühnenbild. Im vorliegenden Fall ist letzteres leer. Erst schafft ein Lichtbogen Räume, zuletzt sind es vier. Die Darsteller sind ständig in stillstellender Bewegung – wie das? Die Drehbühne kreist langsam, was ebensolche Schritte seitwärts nötig macht, um im Raum zu verharren. Über fast drei Stunden pausenloser Spielzeit bedeutet allein dies schon eine sportliche Herausforderung.

Dazu kommt das Sprechen. Tatsächlich lenken keine optischen Effekte von Sophokles’ Versen in der Übetragung von Friedrich Hölderlin ab. Die Schwierigkeit ist eine andere. Die Sätze werden wie zerhackt gesprochen. Das irritiert während der ersten paar Minuten, man versteht wenig. Dann wird es produktiv: Einzelne Wörter oder Satzteile, denen man sonst kaum Aufmerksamkeit schenken würde, erlangen eine bislang nicht erkannte Bedeutung. Aber eine solche Konzentration lässt sich nur begrenzt aufrechterhalten. Irgendwann hört man die Sprache wie ein Rauschen, und der Bedeutungsgehalt tritt in den Hintergrund. Dazu kommt die von Nico van Wersch geschaffene Musik, die überhaupt Grundlage der Inszenierung ist. Mal durchs Schlagzeug, mal durchs Keyboard dominiert, besteht sie aus flexibel eingesetzten rhythmischen Zellen, die sich oft überlagern. In Verbindung mit den Sprechrhythmen steigern sie sich im Verlauf jeder Szene in Intensität und Lautstärke. Dem müssen auch die Schauspieler folgen, deren Stimmen elektrisch verstärkt sind. Im günstigen Fall erzeugt dies einen Sog, der ins Geschehen hineinzieht. Manchmal aber führt es einfach zu Geschrei.

Die Darsteller reagieren sehr unterschiedlich auf die Vorgaben des Regisseurs. Vornehmlich kraftvoll agiert Manuel Harder als Titelfigur. Ganz mechanisch und schließlich schrill spricht Kathleen Morgeneyer als der Seher Teiresias, der Oedipus schon sehr früh mit dessen Schuld konfrontiert und dafür beschuldigt wird, Verschwörer gegen den König zu sein. Morgeneyers Versuch, gegen die zuletzt tosende Musik anzusprechen, führt aber lediglich zu abstumpfender Gleichförmigkeit. Spannung entsteht dennoch – vielleicht gegen die Konzeption –, wenn die Sprecher die Silbengruppen nicht allzu willkürlich abteilen und innerhalb des allzu gleichförmigen Verlaufs doch so etwas wie Individualität zu behaupten versuchen. Almut Zilchers Jokaste unternimmt es verzweifelt, Oedipus von allzu genauen Nachforschungen abzuhalten – und hier fragt man sich, wieviel die Mutter zumindest ahnt. Elias Arens als ihr Bruder Kreon ist die Stimme politischer Vernunft. Streng an den Interessen der städtischen Gemeinschaft orientiert, muss er sich der Vorwürfe des Oedipus erwehren, auf die Machtübernahme hinzuarbeiten. In dieser Konfrontation, der wohl gelungensten Szene dieser Inszenierung, wird ein wirklicher politischer Konflikt erkennbar: wirklich, weil die beiden Gegner konsequent ihren jeweils begründeten Voraussetzungen folgen.

Vielleicht aber ist eine solche Intensität des Gegeneinander unbeabsichtigt. Harry Lehmann lobt in einem Begleitessay, der im Programmheft zu lesen ist, dass in Rasches »Maschinentheater« »das rationale Urteilsvermögen … ein Schritt weit suspendiert« sei, der Regisseur mithin eine »ekstatische Wahrnehmungssituation« schaffe, »in der ­Sophokles’ überlieferter Text eine geradezu apriorische Geltung bekommt«. Kein sentimentaler Protest also, sondern ein umfassendes Einverständnis – wo doch als besseres Drittes eine Einsicht in die Widersprüche nötig wäre.