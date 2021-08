Rotlicht: Wahlkampf

imago/WEREK Inhalte konsequent verbannen. Franz-Josef-Strauß-Folklore der CSU

Es klingelt, doch man hat niemand erwartet. Selbst kurz vor Wahlen ist es mittlerweile wahrscheinlicher, dass jemand mit Ihnen über Gott sprechen möchte als über Politik. Das gute alte Klinkenputzen im Haustürwahlkampf hat langsam ausgedient. Das liegt in der Logik der Sache. Wahlkampf, also das organisierte Werben von Parteien und Kandidaten um Stimmen in einer bürgerlich-demokratischen Abstimmung, hat die Tendenz zur Verflachung und Medialisierung. Herkömmliche Mittel wie Abtelefonieren, Infostände und persönliche Reden auf Marktplätzen werden abgelöst durch TV-Duelle, Werbespots und Medienkampagnen.

Der Intention nach sollen Wahlkämpfe die Menschen politisch informieren und mobilisieren. Der herrschenden Politikwissenschaft gelten sie daher als »Schlüsselphasen politischer Kommunikation«, welche die demokratische Legitimation der gewählten Repräsentanten erhöhen sollen. Doch träfe der Begriff Wahleinschläferung den eigentlichen Vorgang eher. Inmitten eines kapitalistischen Betriebs, in dem unter (fast) allen Politikern ein staatstragender Konsens herrscht, findet Konkurrenz notwendig nur noch auf der Oberfläche statt. Wahlplakaten kann man daher meist nur noch entnehmen, dass die Kandidaten über ein menschenübliches Gesicht verfügen, und als staatsmännisch gilt, wer möglichst wenig Position bezieht. In einem allgemeinen »race to the bottom« werden alle Parteien immer inhaltsleerer. Und je loser die Bindung der Mitglieder und Sympathisanten zu dieser gehaltlosen Politik wird, um so mehr Effekthascherei ist nötig, um die Wähler überhaupt noch zur Urne zu bewegen.

Aber Wahlkampf dient nicht bloß – im Sinne von »Brot und Spiele« – der Ablenkung der Massen. Er erfüllt im Kapitalismus einen, wenn auch den meisten Beteiligten unbewussten, systemischen Zweck. Denn ein hoher Geldbedarf der Parteien ist Voraussetzung dafür, sie in Abhängigkeit vom Kapital zu halten. Lobbyismus würde kaum funktionieren, hätten Parteien lediglich zur Aufrechterhaltung ihrer eigenen Strukturen Einnahmen nötig. Natürlich kann das Kapital auch einzelne Politiker korrumpieren, aber nicht nur gilt das der Öffentlichkeit als anrüchiger, es ist auch schlicht effizienter, ganze Parteien zu bestechen. In der Organisation professioneller, mit externen Marketingberatern durchgeführten Wahlkampagnen verinnerlichen die Parteien dabei selbst kapitalistische Betriebsmuster. Vorangetrieben wird der Trend zur immer stärkeren Medialisierung von denjenigen Parteien, die mehr Geld in Wahlkampagnen investieren können als ihre Rivalen. Es liegt auf der Hand, dass es dieselben Parteien sind, die mehr Geld von Konzernen erhalten.

Die USA sind das beste Beispiel dafür, wie hoch der Kapitalbedarf politischer Parteien werden kann. Allein im Jahr 2020 haben Demokraten und Republikaner geschätzt 14 Milliarden US-Dollar für die Wahlkämpfe um das Präsidentenamt sowie Sitze in Senat und Repräsentantenhaus verpulvert. Für US-Politiker ist das Einwerben von Geldern in dieser »Spendenindustrie« längst der aufwendigste Teil ihres Berufs. Nebenbei bemerkt, da auch Gewerkschaften und progressive NGOs gezwungen sind, bei diesem Wettbewerb um politischen Einfluss mitzuspielen, werden auch Hunderte Millionen Dollar, die für soziale Zwecke gedacht waren, in den sinnlosen Wahlschlachten ausgegeben. In Ländern wie Deutschland gelten zwar Regelungen, mit denen der Anschein eines vernünftigen Ausgleichs hergestellt werden soll. Aber da sich die Höhe der staatlichen Zuwendungen nach den erzielten Stimmen und sonstigen Einnahmen der Parteien richtet, gilt: Wer ohnehin schon mächtig und reich ist, wird noch mächtiger und reicher.

Als passives Opfer des ganzen medialen Fremdschämspektakels ist man vor allem eines: genervt. Man freut sich, endlich sein Kreuz machen zu können, um dann wenigstens das Kreuz mit dem Wahlkampf los zu sein.