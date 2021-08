Die Stadt schwimmt

Das Berliner Architektenkollektiv Raumlaborberlin ist bei der Architekturbiennale in Venedig mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Die Jury verlieh den neun Frauen und Männern den Preis in der Kategorie bester Teilnehmer für ihre Installation »Instances of Urban Practice« (Beispiele städtischer Praxis). Darin geht es um die »Floating University« (schwimmende Universität) am Regenwassersammelbecken des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof und Nutzungskonzepte für das Haus der Statistik am Berliner Alexanderplatz. Die beiden Projekte seien beispielhaft für »einfallsreiche städtische Wiederbelegung«, so die Biennale-Jury. (dpa/jW)