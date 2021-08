Der nächste Deckel

C. Hardt/imago images/Future Image Beim bundesweiten »Mietendeckel« sollen Maßnahmen entsprechend der Wohnungsmarktlage greifen können

Ein überlebensgroßes Porträt von Lothar Bisky schmückt den Clara-Zetkin-Saal in den Fraktionsräumen von Die Linke im Bundestag. »Wir stellen die Systemfrage!« so das Zitat des ehemaligen Parteivorsitzenden, das am Dienstag wie ein Versprechen über der Veranstaltung im Saal steht. Der Stadtsoziologe Andrej Holm und Benjamin Raabe, Fachanwalt für Mietrecht, präsentierten in Anwesenheit der mietenpolitischen Sprecherin der Fraktion, Caren Lay, vor Pressevertretern eine im Auftrag der Linke-Fraktion und der Rosa-Luxemburg-Stiftung erstellte Studie zur Regelung eines bundesweiten »Mietendeckels«. Die Systemfrage stellte sich am Dienstag nur bedingt – es gelte vielmehr, »den sozialen Zusammenhalt zu stärken«, wie es Lay ausdrückte. Man sei »der festen Überzeugung«, dass das Konzept dauerhaft dazu führen werde, »dass diese Mietenexplosion so nicht weitergeht«.

Die Autoren haben die Mietpreisentwicklung in 42 Großstädten untersucht. Demnach stiegen die Bestandsmieten in den Jahren 2013 bis 2018 doppelt so schnell wie die allgemeine Preisentwicklung. Bei Neu- oder Wiedervermietung seien die Preise sogar fünfmal so schnell angestiegen. Eine »empirisch nachgewiesene Wohnungsnot« sei sichtbar geworden, sagte Holm bei dem Pressegespräch am Dienstag. Eine bundesweite Regelung soll nun erreichen, was die Autoren als Ergebnis für die Blaupause auf Berliner Landesebene festhalten – »eine deutliche Beruhigung des Wohnungsmarktes«. Beim Berliner Mietendeckel habe es sich, trotz seines Scheiterns vor dem Bundesverfassungsgericht, um einen »wohnungspolitischen Erfolg« gehandelt. Verfassungskonform werden soll die bundesweite Regelung durch bereits bestehende Gesetze und Bemessungsgrundlagen.

Bei der Ermittelung ortsüblicher Vergleichsmieten müsse »zu einer echten Durchschnittsmiete« zurückgekehrt werden, die als Bemessungszeitraum nicht nur die Mieten der letzten sechs Jahre, sondern alle Mieten umfasse, heißt es in der Studie. Eine entsprechende Regelung habe bis 1982 bestanden. Außerdem müsse eine Reaktivierung des Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz erfolgen, damit Mieterinnen und Mieter vor überhöhter Miete geschützt werden könnten.

Die Studie unterscheidet Wohnungsmarktsituationen, wobei regional unterschiedlich »abgestufte Regelungen« greifen sollen. Demnach könne in einem Gebiet eines »ausgeglichenen« Wohnungsmarktes der »reaktivierte« Paragraph 5 sowie die Ermittlung der Vergleichsmiete nach »echter« Durchschnittsmiete die Mietentwicklung bereits dämpfen. Im »angespannten« Wohnungsmarkt werde eine verschärfte Mietpreisbremse »ohne Ausnahmen und Rügeobliegenheit« eine Mietobergrenze festlegen. Mit Rügeobliegenheit ist die Verpflichtung des Mieters gemeint, den Vermieter auf überhöhte Miete hinzuweisen. In diesem Fall könnten Mieterhöhungen hier »bis auf einen Inflationsausgleich« gestoppt werden. In »Wohnungsnotgebieten«, in denen »mehr als die Hälfte der Haushalte 30 Prozent oder mehr ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben« und Hinweise darauf deuteten, »dass die Versorgung der lokalen Bevölkerung mit angemessenen und leistbaren Wohnungen nicht mehr möglich ist«, sei darüber hinaus besonderer Schutz nötig. In diesen Gebieten sollen Mieten für einen bestimmten Zeitraum »eingefroren« werden können. Die Wiedervermietungsmiete, also die Miethöhe bei Abschluss eines neuen Mietvertrages, dürfe die »echte Durchschnittsmiete« nicht übersteigen.

»Die Regelung ist dauerhaft«, sagte Benjamin Raabe auf jW-Nachfrage am Dienstag. Die Inkraftsetzung von Maßnahmen finde in entsprechenden Gebieten zeitlich befristet statt – »wenn die Voraussetzung nicht mehr vorliegen, dann fallen die Verordnungen weg«. Die Regelung werde Immobilienspekulationen begrenzen und sei daher eine »Unterstützung der ›Mietenbewegung‹«, antwortete auch Caren Lay. Sicherlich brauche es weitere Instrumente zur Spekulationsbekämpfung, »aber das hier ist eins davon«.