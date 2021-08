Affen auf Sendung

imago/United Archives International Warum nicht: Unsere nächsten Verwandten gönnen sich Pudding und Wein

Podcasts werden neuerdings im Radio gespielt. Zum Beispiel »The Big Ponder – Das große transatlantische Nachdenken« (RBB/Goethe-Institut USA/Bertelsmann Foundation 2021; Teil 1/8 Di., 19 Uhr, RBB Kultur), unter den verschiedenen Autorinnen und Autoren ist Bilal ­Qureschi mit »In Friendship – Über die Freundschaft« als erster an der Reihe. Von Christine Nagel ist zum 250. Geburtstag (am 17. Mai dieses Jahres) von Rahel Levin Varnhagen »Rahel, damit Sie mich kennen« (RBB 2021; Ursendung Teil 1/10 Fr., 19 Uhr und Wdh. So., 14 Uhr, RBB Kultur) zu hören – alles weitere im Wochenabstand oder online.

Von Claude Lanzmann wird mit »Der patagonische Hase« (Di., 20 Uhr, FSK) eine Lesung aus seiner Autobiografie gesendet (14.9.2010, Fischauktionshalle Hamburg). Walter Filz untersucht in »Affen. Unartig« (DLF 2002; Di., 19.15 Uhr, DLF) die oft vermenschlichende Darstellung unserer nächsten Verwandten. Passend dazu läuft »Expeditionen ins Tierreich« (DLF Kultur 2021; Di., 22 Uhr, DLF Kultur). Zusammengestellt hat die Kurzdokus Ingo Kottkamp, der auch durch die Sendung führt.

Gitarren haben ein Zuhause, auch zur sehr frühen Morgenstunde: Die musikalische Reise geht von Queens Of The Stone Age über Savages bis hin zu den Nine Inch Nails, Tool und den Swans. »Laut & Kantig« mit Christiane Falk (Mi., 3 Uhr, Radio Eins).

In die globale Arbeitswelt und darüber hinaus (mit Wurmloch) geht es mit Sarah Berthiaumes »Nyotaimori« (SR/NDR 2019; zwei Teile Mi. und Do., jeweils 19 Uhr, WDR 3). Einen akustischen Gegenschlag zu bildmedialen Weiblichkeitsidealen vollführt Katja Brunner mit »Die Hand ist ein einsamer Jäger« (DLF Kultur 2021; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur).

Bauchrednertum in digitalen Zeiten lotet »Ventrilogues« (DLF Kultur/CTM-Festival 2021; Ursendung Teil 1/2 Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) aus; von Mouse on Mars/Louis Chude-Sokei gibt es »AAI«, von Marcin Pietruszewski/Alex Freiheit »Synthetic Pulsar«. Musikgeschichte mal anders erklärt mit Frank Apunkt Schneiders »Ästhetik der Verkrampfung vs. Neue Deutsche Befindlichkeit« (Querfunk Karlsruhe 2019; Fr., 8 Uhr, FSK). Ein Familiendrama läuft mit Heinke Hannigs »Schattenkind« (RB/NDR 2011) u. a. auf NDR 1 Welle Nord (Fr., 21 Uhr) und Bremen zwei (So., 18 Uhr).

Zum bevorstehenden 100. Geburtstag Stanislaw Lems kommt von Markus Metz und Georg Seeßlen »Das Geheimnis der ›Sterntagebücher‹« (Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) sowie von Till Koeppel und Julia Reuter »Solaris. Eine Annäherung an Stanislaw Lems Science-Fiction-Klassiker« (So., 20.15 Uhr, ORF Ö1).

Um den Stummfilmpionier David Kaufman und den Esperanto-Erfinder Ludwik Zamenhof dreht sich Joël Lászlós »Am Rande des Untergangs vergnügt sich das Kapital« (DLF Kultur 2020; Sa., 15 Uhr, Bayern 2). Jean-Claude Kuner geht in seinem Feature »Die Verbrennungen der Angst« (SRF 2019; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) den Spuren eines alten Features über Antonin Artaud nach.

Clemens J. Setz ist mit »Flüstern in stehenden Zügen« (ORF Steiermark/Schauspielhaus Graz/Ö1 Kunstradio 2021; Sa., 20 Uhr, DLF) zu hören. Auch gibt es die Klassiker »Die schmutzigen Hände« (DRS 1969; Teil 1/2 So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio) von Jean-Paul Sartre sowie William Shakespeares »Der Sturm« (Rundfunk der DDR 1966; So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Zum Schluss ein Gentrifizierungshörspiel: »Krach« (SWR 2021; Ursendung So., 18.20 Uhr, SWR 2) von Tino Kühn.