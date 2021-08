Maximale Intransparenz

Felix Hörhager dpa/lby Gut gebrüllt, Löwe: Statt der angekündigten Transparenzoffensive wirtschaften CSU-Abgeordnete weiter in die eigene Tasche (Zentrale der Bayern LB in München)

Es könne nicht sein, »dass ein Abgeordneter quasi mit seinem Mandat, im Auftrag seines Mandats, Kasse macht«. Gesagt hatte dies Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), als im Frühjahr die sogenannte Maskenaffäre für Schlagzeilen sorgte. Seinerzeit waren gleich mehrere Politiker aus den Reihen von CDU und CSU damit aufgeflogen, im Zusammenhang mit der Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung horrende Provisionen aus undurchsichtigen Quellen eingestrichen zu haben. Bei den Christsozialen büßten der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein und Alfred Sauter von der Fraktion der CSU im Münchner Landtag ihre Verwicklung mit dem Verlust des Parteibuches sowie dem Ende ihrer politischen Karriere. In der Konsequenz lancierten Söder und sein Generalsekretär Markus Blume einen »Knallhartplan gegen Korruption« mit dem Ziel »maximaler Transparenz« und der Ansage: »Wir müssen klar Schiff machen.«

So wie es aussieht, fruchten die schönen Vorsätze nicht richtig. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) vom Montag hat mit Ernst Weidenbusch ein weiterer sogenannter Volksvertreter reichlich Geld für die Erfüllung von Diensten erhalten, ohne den Bayerischen Landtag darüber in Kenntnis gesetzt zu haben. Dabei ist es nicht so, dass der Inhaber einer Münchner Anwaltskanzlei aus seinem Engagement neben dem politischen Mandat einen Hehl machen würde. Auf seiner Homepage brüstet sich Weidenbusch förmlich damit, in seiner früheren Funktion als Sonderbeauftragter für die Landesbank Bayern LB deren »Sanierung« und die »Lösung ihrer Probleme« maßgeblich begleitet zu haben. Allerdings wusste bisher niemand, dass er dafür alles in allem 430.000 Euro kassierte, verteilt auf zwei Aufträge, bei denen er das Finanzinstitut jeweils in ziemlich heikler Mission vor noch größerem Ungemach bewahrte.

Aufschluss über die Zahlungen lieferte erst das hartnäckige Nachbohren des FDP-Abgeordneten Matthias Fischbach. Dessen umfangreiche parlamentarische Anfrage zu beruflichen Nebenaktivitäten von Abgeordneten im Nachgang des Maskenskandals ließ Finanzminister Albert Füracker (CSU) zunächst monatelang unbeantwortet. Erst nach Drohung mit einer Klage beim Verfassungsgerichtshof rückte der Söder-Intimus in der Vorwoche mit Informationen zu einem ersten Honorar der Landesbank an Weidenbusch in Höhe von über 251.000 Euro im Jahr 2016 heraus. Bei dem Fall ging es um einen Rechtsstreit des Geldhauses mit dem einstigen Formel-eins-Chef Bernard Charles Ecclestone, der Ende 2016 außergerichtlich beigelegt wurde. Die Staatsbank war in den 2000er Jahren nach der Pleite des Medienmoguls Leo Kirch vorübergehend wider Willen zur Hauptaktionärin des Rennzirkus aufgestiegen, was in einem finanziellen Desaster mündete. Immerhin konnte die Bank mit Weidenbuschs Zutun Ecclestone am Ende noch 29 Millionen Euro abtrotzen.

Der zweite Vorgang betrifft ein für den Steuerzahler noch kostspieligeres Abenteuer. 2007 hatte die Bayern LB während der Regentschaft von Edmund Stoiber (CSU) die marode Hypo Alpe Adria (HBA) mit damaligem Sitz in Kärnten übernommen, wodurch Verluste von bis zu zwölf Milliarden Euro drohten. Auch hier wurde Weidenbusch gleich zweimal als Retter in der Not engagiert und bewahrte die Bayern LB vor dem Allerschlimmsten. Während sein erster Einsatz noch unentgeltlich erfolgt sein soll, wurde ihm sein zweiter mit mehr als 178.000 Euro vergolten.

Über diesen Geldfluss hat die Bank jedoch erst am Wochenende auf SZ-Anfrage Zeugnis abgelegt. »Die ganze Intransparenz in der Angelegenheit, auch gegenüber der parlamentarischen Kontrolle, stinkt gewaltig«, zitierte die Zeitung FDP-Fraktionsmitglied Fischbach. Wie schon im Fall Sauter entstehe der Eindruck, dass sich ein CSU-Abgeordneter aufgrund seines Mandats »über die Staatsregierung zusätzliche Einnahmen in seiner Anwaltstätigkeit verschafft hat«. Weidenbusch, der selbst ein enger Vertrauter von Söder sein soll, beruft sich auf seine Schweigepflicht als Anwalt. Würde er davon entbunden, hätte er kein Problem damit: »Ich persönlich würde das sehr begrüßen, wenn ich sagen dürfte, ich bin der Spezialist für unlösbare Probleme.«