Von Klima bis Krieg

Martin Meissner/AP Photo/dpa Zieht nicht: Die Union ändert ihre Wahlkampfstrategie rund vier Wochen vor der Wahl (Düsseldorf 25.8.2021)

Es wirkte etwas holprig, als CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Montag die drei »fähigen Köpfe«, die bei einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus mit ihm auf der Bühne standen, vorstellen wollte. Vor den anwesenden Pressevertretern mutmaßte er, dass Andreas Jung, Wiebke Winter und Thomas Heilmann aus bereits gefassten Beschlüssen im Politikbetrieb bekannt sein müssten. Auf der Veranstaltung sollte die Klimapolitik der Unionsparteien vorgestellt und damit ein entscheidender Impuls im Wahlkampf gesetzt werden. Im knapp vierwöchigen Endspurt vor der Bundestagswahl sollen Themenblöcke stark gemacht werden, mit denen die Union nach zuletzt schwächeren Umfrageergebnissen noch einmal in der Wählergunst steigen möchte. Man verfüge über einen »riesigen Fundus an Spitzenköpfen«, so Laschet am Montag. Es gelte nun, »unterschiedliche Gesichter« der CDU zu zeigen, »die für verschiedene Themen stehen«.

»Wir setzen auf die Stärke des Marktes mit Freiheit und Deregulierung«, hatte der Kanzlerkandidat zuletzt in der Welt am Sonntag in Bezug auf seinen »Energie-Masterplan« erklärt. Am Montag nun gaben die »Spitzenköpfe« im wesentlichen die Umsetzung des »Masterplans« wieder. Ein »Turbo für die Erneuerbaren« sei nötig, wie Andreas Jung für seinen Parteivorsitzenden ausführen durfte. Ein so betiteltes Entschlusspapier des Spitzentrios sollte laut Spiegel online von Montag dem CDU-Präsidium zum Beschluss vorgelegt werden. Demnach müsse der Ausbau von Sonnen- und Windenergie beschleunigt werden, indem Steuern und Abgaben für Solardächer gesenkt und bürokratische Hürden in einem »Fast-Track-Genehmigungsverfahren« gesenkt würden. Bestehende Windkraftanlagen sollten effizienter arbeiten und Offshore-Windparks auf See ausgebaut werden. Die sogenannte EEG-Umlage solle abgeschafft und der Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen künftig mit Einnahmen aus dem Emissionshandel finanziert werden.

Zum weiteren Ablauf des Wahlkampfes sieht die Union neben dem am Montag vorgestellten Wandel zum »klimaneutralen Industrieland« noch weitere Punkte vor. Diese sollen neben »Digitalisierung und Modernisierung von Staat und Wirtschaft« auch die »politische und gesellschaftliche Entlastung der Mitte« (gleichbedeutend mit »keine Steuererhöhungen«) sowie die »Antworten für die innere und äußere Sicherheit« umfassen. Laschet erläuterte letzteres als »Lehre« aus dem Afghanistan-Feldzug der Bundeswehr. Es gelte, eine EU-Außenpolitik zu forcieren, die »weg von der Einstimmigkeit« in der Lage sei »die, die bereit sind zu handeln, auszustatten«, zeigte sich der CDU-Chef kriegsbereit. In Afghanistan hätte beim Entschluss zum Militäreinsatz eine »Wechselwirkung« zur inneren Sicherheit hierzulande bestanden, die es auch künftig zu beachten gelte.

Mit der Vorstellung von Expertengruppen verfolgt die Union offenkundig das Ziel, die Aufmerksamkeit vor der Wahl von der Person des Kanzlerkandidaten abzulenken. Zwar lobte Volker Bouffier, Hessens Ministerpräsident und CDU-Präsidiumsmitglied, Armin Laschet vor einer Sitzung des Gremiums am Montag ausdrücklich für seinen Fernsehauftritt während des »Kanzler-Triells« am Abend zuvor. Im selben Atemzug aber betonte er, man habe dort eine Kanzlerkandidatin und Kanzlerkandidaten gesehen, »gewählt werden aber Parteien«. Für die Bundestagswahl sei die Frage nach der politischen Führung des Landes entscheidend. Dies sei eine »Richtungsentscheidung« für die Union, wie auch Präsidiumsmitglied und Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans, vor der Sitzung betonte.

Der Kurswechsel im Wahlkampf ist augenfällig, nachdem innerhalb der Union die »K-Frage« vergleichsweise heftig und öffentlichkeitswirksam diskutiert wurde. Laschet wies das bei der Pressekonferenz am Montag zurück. Es gelte, Inhalte durch entsprechende Köpfe zu besetzen. »Ich bin nicht der CEO der CDU«, so der Parteichef. Es sei immer Ziel des Wahlkampfs gewesen, »das Team« herauszustellen.