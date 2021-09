Hand in Hand

Christian Mang/REUTERS Klassenkampf sieht man bei der IG Metall leider nur selten (Protest bei BMW, 2.2.2018)

Die Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) redet mit, wenn Deutschland über die Zukunft der Industrie diskutiert. Und sie will gestalten, wie die IG Metall in Berlin jetzt deutlich gemacht hat. Die Hauptstadt soll sich zu einem nachhaltigen Industriestandort entwickeln, und dafür will die Gewerkschaft Beschäftigte, Politik und Unternehmen zusammenbringen.

Die Frage, was letztere benötigen, um die kommenden Herausforderungen zu meistern, stand am Mittwoch im Mittelpunkt einer Gesprächsrunde, an der neben der Zweiten Vorsitzenden der IG Metall, Christiane Benner, Bettina Jarasch teilnahm, die für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Zuvor hatte sich Benner bei einem Besuch des Motorradwerkes von BMW in Berlin Spandau ein Bild über den Wandel in der Industrie gemacht.

In den vergangenen fünf Jahren sind nach Angaben der IG Metall rund 40.000 Stellen in der Metall- und Elektroindustrie entstanden. Wenn es nach Jan Otto geht, dem Ersten Bevollmächtigten der Gewerkschaft in Berlin, sollten sich die Augen der Republik auf Berlin richten. Die Hauptstadt habe »eine klare Vorbildfunktion bei der Entwicklung der deutschen Industrie von morgen«, sagte er. Man habe schon viele neue Modelle dafür, wie Deutschland in Zukunft funktionieren könne.

Vor allem in der industrienahen IT-Branche sind viele dieser Arbeitsplätze entstanden, erklärte Otto weiter. Christiane Benner hob an dieser Stelle die Ingenieursgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) hervor. Das Unternehmen habe »mit seinen Ideen« einen »massiven Einfluss« auf die Entwicklung von Antriebstechnologie in der Automobilindustrie. Von den knapp 8.000 Beschäftigten arbeiteten mittlerweile 1.500 in Berlin, – obwohl Berlin nicht zu den großen Autozentren des Landes zähle.

Vor allem das Werk in Spandau hatte es Benner angetan. Als Mitglied des BMW-Aufsichtsrates ließ sie sich durch den Betrieb führen; offenbar hat ihr gefallen, was sie gesehen hat. Im Anschluss sagte sie, das Werk sei »ein sehr gutes Beispiel« dafür, wie »Berliner Standorte die Industriearbeit von morgen prägen«. Management, Arbeiter und Betriebsrat arbeiteten hier Hand in Hand daran, wie die Motorradproduktion von morgen aussehen könne. Gemeinsam habe man es geschafft, Komponenten wieder im Betrieb fertigen zu lassen, die zuvor ausgegliedert waren.

Bei der Grünen-Politikerin Jarasch kamen die Vorstellungen der Gewerkschafter natürlich gut an. Sie hob in der Diskussion die Bedeutung der Berliner Industrie bei der Gestaltung der Zukunft hervor. Sollte die Wahl zum Abgeordnetenhaus erfolgreich für sie und ihre Partei ausgehen, dann wolle sie sich verstärkt für die Transformation der Industrie einsetzen. Sie sagte, sie wünsche sich, dass viele Menschen den bevorstehenden Wandel als Chance verstünden. »Wir werden uns gemeinsam auf den Weg machen – Arbeitnehmer, Industrie und Politik – und den Wandel gestalten – für gute Arbeit, klimagerechte Wirtschaft und einen innovativen Industriestandort Berlin.«

Noch haben sich die Vorstellungen einer derartigen Gemeinschaftsideologie nicht durchgesetzt. Längst nicht alle Konzerne sind von den Ideen einer Betriebsgemeinschaft überzeugt. Siemens zum Beispiel setzt auf bewährte Methoden. Das Unternehmen will in seinem Berliner Gasturbinenwerk 750 Arbeitsplätze streichen und die Produktion in Billiglohnländer auslagern. Regina Katerndahl, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, zeigte sich enttäuscht davon, zumal der Betriebsrat doch ein Konzept erarbeitet hat, das auf der einen Seite die Arbeitsplätze retten und auf der anderen Seite die vom Management gewünschten Einsparungen realisieren sollte.