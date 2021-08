Fahrt nach Falaise!

imago/United Archives International Der Grundgedanke des Museums in Falaise: Auch wenn die Gerechtigkeit siegt, die Verlierer sind die kleinen Leute in einem Trümmerhaufen (britischer Soldat mit alter Frau im vom Krieg völlig zerstörten Caen, 1944/45)

Wenn der Reisende an die französische Atlantikküste fährt – von der Normandie über die Bretagne bis hinunter an die spanische Grenze –, trifft er fast überall auf die Hinterlassenschaft der deutschen Okkupation, auf Befestigungen des »Atlantikwalls«. Teils sind sie gesprengt, teils verschüttet oder von der Brandung freigespült. An der Küste der Pay d’Iroise, westlich von Brest, an der Landstraße zwischen dem Leuchtturm St. Matthieu und dem Ort Plougonvelin, ragt ein Bunker aus der Landschaft, hoch, massig, drohend. Ein Fremdkörper. Es ist der Kommandostand der Batterie »Graf Spee«. Er wurde 1940 im wahrsten Sinne des Wortes auf den Knochen französischer Zwangsarbeiter und Kriegsgefangener erbaut und diente mit seinen 28-cm-Geschützen dem Schutz des Seekriegshafens Brest, in dem die deutsche Kriegs- und U-Boot-Flotte einen Stützpunkt hatte. Heute ist der Bunker das »Museum der Erinnerungen 39–45«. Seine Geschichte ist originell.

Im September 1944 von alliierten Truppen und französischen Résistance-Kämpfern erobert und stillgelegt, wurde der Bunker Müllkippe und wuchs zu. Von den Kämpfen und von der deutschen Besatzung blieben Trümmer, Schrott, Geschosshülsen und aller mögliche Plunder zurück – im Boden, in Schränken und auf Dachböden.

Zwei junge Burschen, die Brüder Aurelien und Clement Coquil, fanden eines Tages auf dem Dachboden der Großeltern eine Zeltplane, später andere Utensilien aus Krieg und Besatzungszeit. Von Nachbarn und Bekannten bekamen sie weitere Uniformteile, Gebrauchsgegenstände, Waffen und anderes. Sie sammelten das Zeug und stellten es sogar im Gemeindeamt aus. Schließlich hatten sie die Idee, mit den »Erinnerungsstücken« ein Museum zu gründen und dies in der nahegelegenen Ruine des Bunkers einzurichten. Die beiden – Maurer von Beruf – machten sich daran, den Bunker freizulegen, zu entrümpeln, trockenzulegen, Strom und Entlüftung zu installieren und dort ihre »Erinnerungsstücke» mehr oder weniger systematisch auszustellen. Die Gemeinde verfolgte das Vorhaben wohlwollend und unterstützte es durch kostenlose Überlassung des Grundstücks und durch Befreiung von Gebühren.

Sind die schon wieder da?

Um System reinzubringen, wurden die gesammelten Utensilien auf 500 Quadratmetern und über fünf Etagen in Vitrinen ausgestellt, beginnend mit den Unterkünften der 25 Mann Besatzung. »In originalgetreu restaurierten Räumen werden Sie das tägliche Leben am Atlantikwall kennenlernen, alles in streng realistischen Darstellungen«, heißt es im Prospekt. So hört der Besucher das Blöken der skatspielenden Landserattrappen, und »originalgetreu« überfällt ihn das Lied »Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein – bumm, bumm, bumm – und das heißt – Erika!« Der von der Atmosphäre betäubte Besucher erschrickt und denkt: »Was, sind die schon wieder da?«

Zum Glück ist das nicht alles. Die Autoren haben es, wenn man die Begleittexte in Französisch, Englisch oder Deutsch studiert, durchaus vermocht, die Ereignisse der Kriegsjahre in der Bretagne zu schildern, ja zu dokumentieren. Dargestellt werden Blitzkrieg, Besatzung, Kriegsgefangenenlager, FFL (»Streitkräfte für ein freies Frankreich«), Kollaboration, Résistance, die Schlacht um Brest und die Befreiung im September 1944. Der Besucher bekommt einen Begriff von der Dramatik der Okkupation, des Widerstands und der Befreiung.

Im Mai 1940, nach dem Überfall der Wehrmacht, hatte die französische Regierung den Entschluss gefasst, in der Bretagne eine Verteidigungslinie gegen den deutschen Vormarsch aufzubauen und die Häfen für die Flotte und den Nachschub zu sichern. Diese Verteidigungslinie brach, und viele Franzosen retteten sich mit letzten fliehenden Schiffen nach Nordafrika. Millionen blieben unter der Fremdherrschaft verzweifelt zurück. In eindrucksvollen Berichten schildern Zeitzeugen ihre Leiden unter dem Terror der Wehrmacht und der SS, berichten von wahllosen Erschießungen, Judenverfolgung, Konzentrationslager, Gefangenschaft, Zwangsarbeit und Widerstand. Eindrucksvoll geschildert wird auch die Schlacht um Brest, die Feuerwalze, die vom Hafen aus durch die Stadt rollte, die Bombardierung und die fast völlige Zerstörung der Stadt. Die Batterie »Graf Spee« wurde von alliierten Truppen und 3.000 Résistance-Kämpfern wochenlang belagert und am 9. September 1944 erobert. Am Rande erfährt der Besucher, dass die strategischen Häfen Saint-Nazaire, Lorient und La Rochelle von den Alliierten links liegengelassen wurden und erst nach dem 8. Mai 1945 kapitulierten. Ein strategisch kluger Schachzug, aber welche Verbrechen an der französischen Bevölkerung wurden von den Besatzern in den verbleibenden Monaten noch begangen? Das Museum weckt die Neugier auf die regionale Geschichte. So geht seine Bedeutung weit über die Ansammlung von »Erinnerungsstücken« hinaus. 2017 wurde es eröffnet, 2019 (also vor der Pandemie) zählte es 35.000 Besucher.

Zwiespältige Eindrücke

So verdienstvoll die Darstellung der Geschichte jenes Teils der Bretagne ist, erschließt sich indes nicht, warum das Museum auf seinem Plakat einen deutschen Soldaten zeigt, der noch immer auf Wacht für das »Grand Reich« seines Führers steht. Die Betreiber des Museums erklären, es sei das Foto eines Soldaten, der das Gewehr über der Schulter trägt, aber keine durchgeladene Waffe, und der einfach durch sein Fernglas aufs Meer schaut. Sie hätten Veteranen gefragt, die keine Bedenken hatten … Gelungen sind die Berichte alter und junger Französinnen und Franzosen von Krieg, Besatzung und Widerstand – überzeugende Zeugnisse der Zeit. Wozu aber Fototafeln von deutschen Besatzern und vom lustigen Landserleben gebraucht werden, ist unerfindlich. Wer soll sich wozu an sie erinnern? Die Betreiber sehen darin kein Problem. Sie stellen nur Fakten aus, sagen sie. Wer allerdings die Erläuterungen nicht liest und nur den überbordenden Klimbim betrachtet, findet diese Zeiten recht seltsam, aber eben vergangen.

Das Museum ist faktisch gespalten. Einerseits ist es mit gewissenhafter Darstellung der Geschichte der Region im Kriege und mit erschütternden persönlichen Erinnerungen der Menschen aus der Gegend ein Kompendium an Wissen. Andererseits bietet es eine mühsam geordnete Ansammlung von Fundstücken aus der Mottenkiste, die sich zufällig fanden. Für jeden etwas.

Erinnerungen sind im Gedächtnis bewahrte Eindrücke vom persönlichen Erleben. Andererseits gibt es ein kollektives Gedächtnis, das fürchterliche Erlebnisse wie die Ausrottung der Herero und Nama oder die Belagerung von Leningrad im allgemeinen Bewusstsein bewahrt. Ein traumatisches Erlebnis dieser Art haftet auch im Gedächtnis der Bevölkerung der Normandie. Es war dies die Zerstörung der Region Calvados im Juni 1944.

Am 6. Juni 1944 waren die westalliierten Truppen auf breiter Front in der Normandie gelandet und hatten sich unter schweren Verlusten an der Küste festgesetzt. Die Normandie zwischen St. Mere-Eglise und Cabourg ist übersät mit Denkmälern, Gedenkstätten der Kämpfe und Friedhöfen der gefallenen Soldaten – US-Amerikaner, Briten, Kanadier, Franzosen, Polen und Deutsche. Den Schlachten und ihren Strategen sind große Museen gewidmet, herausragend das Memorial in Caen. Weniger bekannt als die Schlachten sind außerhalb Frankreichs die tragischen Folgen der Kämpfe für die Zivilbevölkerung.

Die Landung am 6. Juni konnte der Bevölkerung nicht angekündigt werden. Als nächster Schritt sollten die Verbindungswege der deutschen Truppen zerstört werden. Am 7. Juni warfen alliierte Flugzeuge Flugblätter mit der Nachricht ab, die Städte würden bombardiert werden. Viele glaubten es nicht, andere flohen. Das Inferno brach herein, und viele Städte und Dörfer fielen in Schutt und Asche. Hinzu kamen die Kämpfe zwischen alliierten und deutschen Truppen. Von 763 Gemeinden waren 744 betroffen. Die Städte Caen, Le Havre, Vire, Falaise, Lisieux und Saint-Lô wurden zu 70 bis 80 Prozent zerstört. 150.000 Einwohner verließen ihre Häuser und übernachteten zum Teil auf freiem Feld. In Calvados waren 80.000 Gebäude und 180.000 Wohnungen zerstört. Die Menschen lebten jahrelang in Ruinen, sogar in den Höhlen am Steilufer der Seine.

Gedenkstätte für Zivilisten

Ähnlich wie in Dresden gingen die Meinungen über die Todesopfer in der Zivilbevölkerung weit auseinander. Lange Zeit schätzte man 50.000 Tote. In den neunziger Jahren gingen die Mitglieder der Seniorenuniversität und Wissenschaftler der Universität Caen daran, aus Einwohnerverzeichnissen, Taufbüchern, Inschriften von Friedhöfen und Gedenktafeln die Todesopfer namentlich zu erfassen. Sie kamen auf rund 20.000.

2014, am 70. Jahrestag der Landung in der Normandie hob der damalige französische Präsident ­François Hollande die Leiden der Zivilbevölkerung hervor. Dies war den Kommunalpolitikern aus Caen und Falaise Anlass, den Staatschef für ihren Plan zu gewinnen, ein Museum zum Gedenken an die Opfer unter der Zivilbevölkerung zu gründen. Am 8. Mai 2016 konnte in einem ehemaligen Gerichtsgebäude in Falaise mit Kosten in Höhe von 4,1 Millionen Euro das Museum »Le Memorial des Civils dans la Guerre« (Gedenkstätte für die Zivilisten im Kriege) eröffnet werden.

Die Ausstellung verbindet geschickt das Besatzungsregime Nazideutschlands in Frankreich mit den Ereignissen in der Normandie während der Okkupation. Die dahinterstehende Idee ist streng materialistisch. Von Anfang an wird dem Besucher bewusst gemacht, welches Schicksal dem französischen Volk vom deutschen Faschismus zugedacht war. Es wird klargestellt, dass Hitler und die Naziführung zur Sicherung ihres Machtanspruchs in Europa und zur Zerschlagung der Sowjetunion sich das Industriepotential Frankreichs unterwerfen und es ausplündern wollten. Unter Mitwirkung der Vasallenregierung des Marschalls Philippe Pétain in Vichy wurde ein ausgeklügeltes Besatzungsregime geschaffen, besiegelt durch den Handschlag Hitlers und Pétains am 24. Oktober 1940.

140.000 Besatzer – Militär und Zivilbeschäftigte – beherrschten eine Bevölkerung von 40 Millionen Menschen. Besatzungskosten von 300 bis 500 Millionen Franken in Gold waren täglich zu zahlen. Militärbefehlshaber, Feldgendarmerie, SS und SD terrorisierten die Bevölkerung. Lebensmittel wurden rationiert. Riesige Mengen an Lebensmitteln und Rohstoffen wurden nach Deutschland geschafft. Wo die Industrie des Landes nicht selbst für Deutschland produzieren musste, wurden ökonomische Grundlagen der Volkswirtschaft untergraben. Zum Beispiel wurden 75.000 Pferde requiriert, ein Schlag für Landwirtschaft und Gewerbe.

Im besetzten Gebiet entging nichts der Regelungswut der Besatzer. Tausende Dekrete und Verordnungen wurden erlassen, die tief in den Alltag der Franzosen eingriffen, oft mit tödlichen Folgen. Gezeigt wird, wie die Bevölkerung versuchte, mit dem Mangel an Lebensmitteln, Kleidung und Schuhen fertig zu werden. Sie nannten es »System D«. Die Besatzer konnten billig Mangelware kaufen, Franzosen hingegen wurden für Schwarzmarktgeschäfte hart bestraft.

Kollaboration

Ihren Verrat am französischen Volk kaschierte die Vichy-Regierung mit dem Gerede von »nationaler Revolution« und Parolen wie »Arbeit, Familie, Vaterland« – Sozialpartnerschaft statt Klassenkampf. 1942 forderten die Nazis von der Vichy-Regierung 250.000 Arbeiter für das Reich. Pétain schlug einen Handel vor: einen Freiwilligen für einen rückkehrenden Kriegsgefangenen. Das gelang nicht. Da sich wenige Freiwillige fanden, schuf Pétain 1943 einen Arbeitsdienst, der den Nazis billige Arbeitssklaven lieferte. In der Bevölkerung kam der Begriff »Absents« auf – die Abwesenden. Das waren 1,5 Millionen Kriegsgefangene, 250.000 Freiwillige und 650.000 Zwangsarbeiter. Auch Illegale, Juden und Widerstandskämpfer waren Absents.

Mit dem Fehlen der Männer wandelte sich die Stellung der Frau in der französischen Gesellschaft. Vor der Befreiung hatten die Frauen kaum Rechte. Das Wahlrecht erhielten sie erst danach. Aber da sie mit der Abwesenheit der Männer zum Familienoberhaupt wurden, wuchs ihr Selbstvertrauen und ihr Anspruch auf politische Rechte. Viele schlossen sich der Résistance an. Die Ausstellung würdigt zwei bekannte Frauen der Résistance, Simone Segouin und Edmunde Robert. Robert war Mitglied des kommunistischen Widerstands in der Normandie, wurde 1942 verhaftet und in des Lager Jauer bei Berlin deportiert. Sie starb nach der Befreiung auf dem Rücktransport.

1940 lebten in Frankreich 330.000 Juden, die Hälfte Flüchtlinge. Viele flohen ins Ausland. Mit Hilfe des Vichy-Regimes wurden 65.000 Erwachsene und 11.000 Kinder in die Vernichtungslager deportiert. 2.500 überlebten. Geschildert wird das Schicksal der Familie Klizner aus Caen. Der Vater starb als Arbeitssklave in Auschwitz. Fünf Kinder wurden vergast.

Eine Abteilung des Museums ist dem Widerstand in der Normandie und seiner Bekämpfung durch die Geheime Feldpolizei, die Sondereinheit der Kriminalpolizei, die Wehrmacht und »Hilfsgruppen« gewidmet. Am 15. April 1942 brachte zum Beispiel eine Gruppe einen Militärzug zum Entgleisen. 28 Kommunisten und Juden wurden im Rahmen der Vergeltungsmaßnahme sofort erschossen, 500 Männer in den Osten deportiert. Staunen kann der Besucher über die hier dokumentierte unermüdliche Aufklärungsarbeit der Résistance mit illegalen Zeitungen und Flugblättern.

Befreiung und Wiederaufbau

In den Städten und Dörfern der Normandie erblickt der Reisende schöne Marktplätze, Straßen und Bauernhöfe mit typisch normannischem Fachwerk. Auch Straßenzüge und Wohnviertel mit Neubauten fallen auf. Das weckt den Eindruck einer prosperierenden Wirtschaft, reicher Städte und einer klugen Stadtplanung. Wie solch ein Bild entsteht, erschließt sich im Museum. Für die zerstörten Städte beschloss der Staat Wiederaufbauprogramme, die zwischen 1955 und 1965 realisiert wurden. Dämmert dem deutschen Urlauber, welch ungeheure Anstrengungen es das französische Volk kostete, ihre unverschuldet zerstörten Städte wieder aufzubauen? Wen hat das in Deutschland je interessiert, beschäftigt mit der Teilhabe am Wirtschaftswunder? Die Ausstellung verschweigt nicht, dass deutsche Kriegsgefangene für lebensgefährliche Arbeiten wie Minenräumen eingesetzt wurden, was laut Erläuterung gegen das Völkerrecht verstieß. Wer will darüber richten?

Das Museum verdeutlicht sehr eindrucksvoll die ernsten Probleme und die schwere Last der Invasion der Alliierten für die Zivilbevölkerung. Zwei Millionen Soldaten auf engem Territorium brauchten Quartier, Essen, medizinische Versorgung, Infrastruktur, Unterhaltung. Sie kannten nicht Land und Leute, viele hegten Misstrauen gegen die französische Bevölkerung, weil diese in ihren Augen die Besatzung zu lange geduldet und viele vielleicht kollaboriert hatten. Es gab Plünderungen, Raub, Vergewaltigung, Schlägereien.

Die Bevölkerung war gespalten. Einerseits war sie froh, von den Nazis befreit zu sein, andererseits mehrte sich der Zorn über sich häufende Gewalttaten. Die alliierten Soldaten hingegen fürchteten Kollaborateure und Spione. Bald gab es Anzeigen aus der Bevölkerung, welche die Kommandeure zu strengen Maßnahmen gegen Übergriffe veranlassten. Doch es gab auch Solidarität. Britische Truppen kürzten ihre Rationen, um der Bevölkerung Lebensmittel abzugeben.

Problematische Entscheidungen

Verschwiegen werden nicht Fehler und problematische Entscheidungen von Freunden und Verbündeten, zum Beispiel, dass die Alliierten von 1942 bis 1944 ein Fünftel ihrer Bombenlast, circa 500.000 Tonnen, über Frankreich abwarfen, der 50.000 bis 70.000 Menschen zum Opfer fielen, allein in der Normandie 12.000. Übergriffe und Vergewaltigungen durch »Freunde« werden nicht vertuscht, sondern mit der salomonischen Formel beschieden: »Diese Gewaltakte sind nicht von sämtlichen Gewaltakten zu trennen, die in den Einsatzgebieten des Zweiten Weltkrieges verübt wurden.« Alles verständlich? Nichtsdestotrotz finden sich im Begleitheft noch immer ein paar magere Zeilen über die Leiden der Zivilisten an der Ostfront. Zitiert wird der Historiker Jochen Böhler vom Imre-Kértesz-Kolleg an der Universität Jena mit Repressalien der »Russen« gegen die deutsche Zivilbevölkerung durch Plünderung, Brandschatzung und Vergewaltigung von 100.000 Frauen in Berlin mit Duldung der sowjetischen Kommandeure. Der Hinweis auf Grausamkeiten der deutschen Invasoren an der sowjetischen Bevölkerung sowie auf eine Million verhungerter Leningrader macht es nicht besser.

Die offiziöse französische Geschichtsschreibung hat ein Problem – das Problem des Antisowjetismus. Die sowjetischen und die unterjochten Völker Europas waren schicksalhaft miteinander verbunden. Die Okkupation konnte nur durch die Bezwingung des gemeinsamen Feindes überwunden werden. Die Eröffnung der Zweiten Front war nicht weniger wichtig als die Wende in der Schlacht bei Stalingrad. Im Museum aber findet sich darauf kein Hinweis als in den Blättern der Résistance. Begreiflich ist, dass den Franzosen die Landung in der Normandie und die anschließende Befreiung von Paris näher im Gedächtnis ist als der Verlauf des Krieges im Osten. Doch die Erinnerungskultur ist sichtlich überschattet vom Kalten Krieg, in dem der Anteil der Sowjetunion bei der Zerschlagung des deutschen Faschismus verdrängt wurde. Die politischen Beziehungen wirken oft peinlich. Warum verbietet es sich der Präsident der Siegernation Frankreich, mit dem Präsidenten der Siegernation Russland zu sprechen?

Am Ende des Rundgangs werden die zivilen Opfer des Zweiten Weltkrieges in der ganzen Welt dargestellt. Es waren 35 Millionen, darunter in der Sowjetunion 16 Millionen, in China zwischen zwölf und 17 Millionen, in Polen zwischen 4,2 und 5,5 Millionen, in Jugoslawien zwischen 600.000 und 1,3 Millionen, in Deutschland (einschließlich des annektierten Österreich) 1,5 Millionen. Zu den Opfern zählen auch sechs Millionen Juden, darunter 1,4 Millionen Kinder. Mit 35 Millionen ist die Zahl der getöteten Zivilisten höher als die der 30 Millionen toten Soldaten. Dabei sind die Menschen, die vor Krieg und Gewalt flohen, nicht erfasst.

Auf dem Rundgang zwingt ein großes Foto zum Stehenbleiben. Es zeigt eine verhärmte Frau in Holzpantinen, die einem alliierten Soldaten anklagend die Trümmer ihres Hauses zeigt. Es ist der Grundgedanke des Museums in Falaise: Auch wenn die Gerechtigkeit siegt, die Verlierer sind die kleinen Leute mit leeren Händen in einem Trümmerhaufen. Man wünschte, diese Ausstellung würde in allen deutschen Städten gezeigt. Schüler und Lehrer, fahrt nicht nach Hohenschönhausen, fahrt nach Falaise!