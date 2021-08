Moralbomber des Tages: Annalena Baerbock

Moritz Frankenberg/dpa

Nein, nicht jeder, der »grün« wählt, will Krieg. Wer aber auf militärische Kraftmeierei und Beglückung mit westlichen Werten in Gestalt von Bombenteppichen steht, sollte sein Kreuz unbedingt bei dieser Partei machen – bei keiner anderen ist es derart wahrscheinlich, im Falle einer Regierungsübernahme in neue Abenteuer mit der Bundeswehr verwickelt zu werden.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich am Sonntag zu den Koalitionsaussichten nach der Wahl geäußert. »Grundsätzlich gilt, dass in einer Demokratie alle demokratischen Parteien gesprächsfähig sein müssen. Allerdings«, schränkt sie ein, habe sich Die Linke leider »ziemlich ins Abseits geschossen«. Warum das? Hat sie einen Krieg verloren, andere Länder überfallen, jemandem gedroht? Nein, das Gegenteil ist der Fall, und das ist das Problem: Die Linken seien »nicht mal bereit, die Bundeswehr dabei zu unterstützen, deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte aus Afghanistan zu retten«, sagte Baerbock zur Funke-Mediengruppe. Aus der Traum von »Grün-Rot-Rot«: Die linken Friedensfreaks können nach Hause gehen und ihren krankhaften Pazifismus überdenken.

Der Kotau, den Die Linke am 25. August mit ihrer Enthaltung zum Kampfeinsatz in Kabul im Bundestag eingeübt hat, reicht nicht. Nicht nur Duldung, sondern affirmative Bejahung – heil Dir im Siegerkranz! – wäre angebracht gewesen. Böse Ironie an der Geschichte: Die Partei hat sich für rein gar nichts blank gemacht – bei dem »Evakuierungseinsatz« der Bundeswehr sind insgesamt sage und schreibe 100 (!) sogenannte Ortskräfte ausgeflogen worden.

Der nächste Kriegsschauplatz? Die Auswahl ist groß, die Grünen haben sich noch nicht festlegen können. China vielleicht. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch jedenfalls gibt sich unverdrossen: »Wir wollen ein Mitte-Links-Bündnis.« Na dann – Feuer frei.