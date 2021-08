Krokodilstränen für Afghanistan

jW

Nach dem dramatischen Fall von Kabul durch die Taliban vergießt die politische Klasse in den Vereinigten Staaten von Amerika dicke Krokodilstränen. Sie beklagt jedoch nicht etwa die zahllosen Opfer des Krieges, sondern die Kosten des US-Abzugs aus Afghanistan.

Was jedoch völlig in Vergessenheit geraten ist, sind die beispiellosen Proteste gegen die Kriege der USA nach »911«, den Anschlägen vom 11. September 2001. Erinnert sei an die Massenproteste vom Februar 2003, bevor der Krieg gegen Irak begann. Damals bebte die Erde wegen marschierenden Menschen, die in den USA und in vielen Ländern rund um den Globus gegen die Kriege des Imperiums protestierten. Der damalige US-Präsident George W. Bush ignorierte diese Proteste und nannte die Teilnehmer Leute, die Aufmerksamkeit erregen und »im Mittelpunkt stehen« wollten.

Der US-Autor und kritische Journalist Robert Jensen berichtete in seinem 2004 erschienenen Buch »Citizens of the Empire: The Struggle to Claim Our Humanity« (»Bürger des Imperiums: Der Kampf um unsere Menschlichkeit«), dass »die weltweiten Aktionen am 15. Februar 2003 die größte politische Demonstration der Geschichte waren«.

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt strömten damals auf die Straßen, um die Bush-Regierung daran zu hindern, weitere Kriege zu entfesseln. Wie konnte es sein, dass die Regierung einer angeblichen Demokratie die Meinung von Millionen Menschen einfach ignorierte? Aber genauso geschah es, und die Konsequenz war, dass ab dem 7. Oktober 2001 mit dem Einmarsch der NATO-Truppen die Hölle über Afghanistan hereinbrach und sie fast 20 Jahre lang das Chaos anrichteten, dessen vorläufigen Höhepunkt wir gerade erleben. Was wäre gewesen, wenn die Massenproteste damals die Oberhand gewonnen hätten? Wir werden es leider nie erfahren.

Übersetzung: Jürgen Heiser