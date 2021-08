Axel Heimken/dpa Unermüdlich im Kampf gegen den Faschismus: Esther Bejarano (2019)

Es sei »eigentlich eine Gemeinheit, dass sie nicht mehr da ist«. Dieser ebenso lakonische wie melancholische Satz der Autorin Peggy Parnass, ausgesprochen am Sonnabend auf einer Bühne der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel, gab vielleicht am besten die Grundstimmung an diesem Nachmittag wieder. Die Worte galten ihrer Freundin Esther Bejarano, die am 10. Juli im Alter von 96 Jahren gestorben war und die – was sie mit Peggy Parnass verband – eine Überlebende der Schoah und unermüdliche Kämpferin gegen Faschismus und Rassismus war. Sieben Wochen nach Bejaranos Tod und sechs Wochen nach ihrer Beerdigung auf dem Jüdischen Friedhof in Ohlsdorf kamen am Sonnabend noch einmal Wegbegleiter, Freundinnen und Freunde der Antifaschistin zusammen.

Auf Einladung des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik Deutschland, dessen Vorsitzende Bejarano war, und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), deren Ehrenpräsidentin sie gewesen ist, wurde vor einigen hundert Zuhörern mit kurzen Reden und musikalischen Darbietungen an die Verstorbene erinnert. Nicht nur Parnass hob die große Energie der körperlich kleinen Frau hervor. Bei ihren Telefonaten habe sie ihre Freundin immer wieder gefragt: »Esther, wie hast du das geschafft?« Eine »ungewöhnliche Frau« sei Esther Bejarano gewesen, und eine »großzügige und großherzige Frau«.

Von ihrem Kampfgeist und ihrer Ausstrahlung konnten sich die Zuhörer anhand von zwei Aufzeichnungen öffentlicher Auftritte der Wahlhamburgerin überzeugen, so ein Video von Bejaranos Rede auf der von der jungen Welt veranstalteten XXI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz im Januar 2016. Mit den Worten »Es ist Zeit für einen Aufschrei von uns allen« hatte sie damals ihren flammenden Appell gegen das Wiedererstarken faschistischer Kräfte hierzulande ans Publikum gerichtet. Es sei »unvorstellbar«, dass auch mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer neue Opfer faschistischer Gewalt zu beklagen seien, rief die Rednerin aus und schloss mit der Beschwörung: »›Wehret den Anfängen‹ ist längst überholt! Wir sind mittendrin!«

Ebenso beeindruckend war das zweite Video, das einen Auftritt von Esther Bejarano in der ZDF-Satiresendung »Die Anstalt« im November 2015 zeigte. In ihrer unnachahmlichen Art berichtete sie zuerst über ihre Erfahrungen mit einem Polizisten in Hamburg, den sie gefragt hatte, warum er einen Stand der NPD vor Protestierenden schützte. Zur Überraschung des Publikums im Studio trat sie anschließend mit ihrem Sohn Joram und Kutlu Yurtseven von der Rapgruppe Microphone Mafia auf, mit der sie immer wieder zusammengearbeitet hat.

Von den musikalischen Talenten der Verstorbenen berichteten auch Hajo Götsche und Traute Steen vom Chor Hamburger Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Sie sei »herausragender Gast« auf den gemeinsamen Konzerten gewesen, sagte Götsche, und Steen ergänzte: »Wir vermissen dich und deine unverwechselbare Stimme.« Tanja Buschmann von der Songgruppe Hamburg, wie Bejarano im Saarland geboren, berichtete, in Saarbrücken werde überlegt, eine Straße, die noch den Namen eines früheren Oberbürgermeisters und »glühenden Nazis« trage, nach der Antifaschistin zu benennen. »Esther wird nicht vergessen sein«, rief sie aus und sprach von einer »Mischung aus Entschlossenheit und Verschmitzheit«, die Bejarano ausgezeichnet habe.

Ulrich Schneider, Bundessprecher der VVN-BdA und Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten, würdigte die Verstorbene als »große Internationalistin«. Er berichtete von einem Auftritt Bejaranos bei einem Konzert in Fulda im April 2015, bei dem sie die »Friedensfackel« der FIR, die durch mehrere Staaten als Symbol für Verbundenheit antifaschistischer Kämpfe getragen worden war, an zwei engagierte Jugendliche weitergereicht hatte. Für die Jugendlichen sei das eine »große Bestätigung ihrer Arbeit« gewesen, so Schneider.

Von der Wirkung Bejaranos auf junge Leute berichtete auch Bea Trampenau von der Antifaschistischen Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh in Holm-Seppensen im südlichen Hamburger Umland. Bei ihren Besuchen der antifaschistischen und internationalen Camps habe sie die Teilnehmer mit »ihrer Haltung, ihrer Klarheit, ihrer Stimme, ihrem Humor« beeindruckt, so Trampenau. Aktuell kämpfe man dafür, dass in Buchholz in der Nordheide – die Stadt, zu der Holm-Seppensen gehört – schon im kommenden Jahr eine Schule den Namen von Esther Bejarano trägt.