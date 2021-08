Der Unvernunft verpflichtet

Paul Zinken/dpa Trotz Verboten ziehen »Querdenker« und Anhänger von »Die Basis« regelmäßig durch deutsche Städte (Berlin, 28.8.2021)

In loser Folge berichtet junge Welt bis zum Wahltag am 26. September über Parteien, die für den Bundestag beziehungsweise das Berliner Abgeordnetenhaus und den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern antreten.

Wie bei früheren Wahlen treten auch bei der Bundestagswahl in knapp vier Wochen und den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern neben dem halben Dutzend großer auch viele kleine Parteien an. Rund 40 sind es, die für den Bundestag kandidieren. Viele Kleinstparteien wie die »Gartenpartei« oder die »Europäische Partei Liebe« fallen oft mehr durch skurrile Äußerungen und Auftritte auf als durch politisch substantielle Analysen und Vorschläge. Das gilt auch für die erst vor gut einem Jahr gegründete »Basisdemokratische Partei Deutschland«, kurz: »Die Basis«. Diese verfügt allerdings auch noch über eine Besonderheit: In ihrem Bundesvorstand sitzen neben Doppelspitze und einer Schatzmeisterin unter anderem ein »Visionär« und vier sogenannte Säulenbeauftragte, und zwar für diese vier »Säulen«: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz.

Wem das esoterisch vorkommt, der liegt nicht ganz falsch. »Die Basis« wurde vor dem Hintergrund der Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie gegründet. Unter den Mitgliedern der Partei – nach eigenen Angaben rund 25.000, nach Schätzungen von Kennern der Szene eher 15.000 – sind überdurchschnittlich viele Vertreter von Heilberufen, also etwa Physiotherapeutinnen oder Heilpraktiker, in deren Reihen esoterische Ideen oft Anklang finden. Die »vier Säulen« der Partei, die gleich auf der Startseite des Internetauftritts präsentiert werden, dürften bei dieser Klientel gut ankommen. Das Konzept erinnert wohl nicht zufällig an die »sieben Säulen der Achtsamkeit« des US-amerikanischen New-Age-Gurus Jon Kabat-Zinn, der sich wiederum fleißig beim Buddhismus bedient hat.

Auch wenn man sich in offiziellen Verlautbarungen um Distanz zur »Querdenken«-Bewegung bemüht, ist die Partei ganz offensichtlich ein Sammelbecken von Coronaleugnern und -skeptikerinnen. Das zeigt auch der Umstand, dass sie bei den »Querdenker«-Protesten am zurückliegenden Wochenende in Berlin mitmischte und am Leipziger Platz dank Parteienstatus eine der wenigen erlaubten Demonstrationen abhalten konnte. »›Die Basis‹ kristallisiert sich mehr und mehr zu ›der Partei‹ der ›Querdenken‹- und Corona-Leugnenden-Bewegung heraus«, erklärte der Journalist und Autor Andreas Speit am Sonnabend gegenüber jW.

Für diese These spricht auch die Herkunft der Partei. Sie wurde am 4. Juli 2020 im hessischen Kirchheim von 45 Personen gegründet und ging aus der Partei »Widerstand 2020« hervor, die der Sinsheimer Arzt Bodo Schiffmann und der Leipziger Anwalt Ralf Ludwig – zwei Meinungsführer der »Querdenken«-Szene – im April gegründet hatten. Schiffmann verließ »Widerstand 2020« im Sommer, Ludwig gehörte zu den Gründern von »Die Basis«.

Harmlos und freundlich präsentiert sich die Partei auf ihrer Homepage. Nach konkreten Forderungen muss der Leser in der Fülle belangloser Allgemeinplätze erst suchen. »Die Basis« sei »die neue starke Kraft der Gesellschaft«, heißt es da etwa; sie vereine Menschen, »die in Frieden und Freiheit leben und miteinander bessere Entscheidungen treffen möchten«. Man strebe eine Basisdemokratie an, worauf auch der Begriff »Schwarmintelligenz« gemünzt ist, mit der eine »Weisheit der vielen« gemeint sei. Sich nicht auf politische Inhalte und Ziele festnageln zu lassen, das gehört offenbar zur Strategie der neuen Partei. »Wir denken nicht in Kategorien von rechts, links oder Mitte«, heißt es auf der Homepage.

Der Journalist Speit, der sich seit vielen Jahren mit der extrem rechten Bewegung beschäftigt hat, sieht hinter dieser Botschaft eine mangelnde Abgrenzung. »Die Message, weder links noch rechts zu sein, impliziert, dass man rechte Positionen oder Verschwörungserzählungen wenig problematisch findet«, sagte er im jW-Gespräch. Es fehlten »die Parameter für die Distanz«. Speit hat sich für sein neues Buch »Verqueres Denken« mit den alternativen Milieus befasst, aus denen die »Querdenken«-Bewegung Zulauf bekommt. Die Ausrichtung von »Die Basis« deute »auf eine starke esoterische Grundierung« hin, führte er gegenüber jW aus. In der Partei fänden sich »viele Heilpraktikerinnen oder spirituell Bewegte«. Schon der Habitus einzelner Mitglieder weise auf das alternative Milieu »in der Mitte der Gesellschaft« hin. »Sie eint eine antimoderne Sehnsucht, die in ihrer radikalsten Interpretation die Moderne als unnatürliche diverse Gesellschaft wahrnehmen kann«, so Speit.

Hier entspringe auch die Wissenschaftskritik, »die sich bis zur Wissenschaftsfeindlichkeit steigern kann«. In diesem Milieu sei es kein Widerspruch, selbst aus der Wissenschaft zu kommen »und doch unsachlich zu werden«. Der Autor verweist auf Sucharit Bhakdi, Mikrobiologe und Bundestagskandidat der Partei. Er fiel im Juli mit der Aussage auf, durch seine Impfpolitik sei Israel schlimmer als das »nationalsozialistische Deutschland«; Israel sei jetzt »die lebende Hölle«.

Auch die Äußerungen anderer prominenter »Basis«-Funktionäre zeigen, dass die Partei offenbar nicht so harmlos ist, wie sie sich gibt. »›Die Basis‹ kann mindestens als rechts offen bezeichnet werden«, erklärte die Sozialwissenschaftlerin Claudia Barth im Juni gegenüber dem Portal netzpolitik.org. Das sieht Speit ähnlich. Wer sich für den Schutz von Natur und Tieren einsetze, vegane Ernährung und Alternativmedizin bevorzuge oder nach spiritueller Erfüllung suche, müsse nicht frei von rechtem Gedankengut und Verschwörungsphantasien sein. Der Autor vermutet, dass »Die Basis« bei der Bundestagswahl Stimmen von der AfD holen kann, aber auch von Bündnis 90/Die Grünen.