»Come Mister Taliban, Tali mi Banana!« Doris’ sonore Altstimme erfüllt das Wohnzimmer mit Calypso­klängen. »Daylight comes and we want go ho-ome!« Verstört blickt Roswitha von einem Schreiben der Rentenversicherung auf. »So wenig?« frage ich und verscheuche einige Fruchtfliegen vor meiner Nase. »Das auch«, antwortet Rossi, »aber hat Doris nicht gerade ›Taliban‹ herbeigesungen? Das sind doch Frauenhasser.« – »Nee, das ist von Harry Belafonte!« belehrt uns Doris. »Toller Mann. Hat 1983 im Berliner Palast der Republik gegen den NATO-Doppelbeschluss gesungen, zusammen mit Dianne Reeves. Ich meine, als New Yorker in der DDR, wow!«

Dass Doris’ Texterinnerung 38 Jahre später von einem neuen weltpolitischen Akteur überlagert wird, passt zum Genre. »Come Mister Tallyman« ist ein altes jamaikanisches Volkslied, bei dem traditionell aus dem Stegreif improvisiert wird. Der offizielle Titel des von Belafonte in den 1970er Jahren berühmt gemachten Songs lautet »Day dah light« und handelt von Hafenarbeitern, die in Nachtschichten Bananen verladen und nach deren Menge bezahlt werden. Sie fordern ihren »Tallyman«, den Ladungskontrolleur auf, die Büschel mit der jeweiligen Anzahl Bananen zu zählen, weil der Tag anbricht und sie nach Hause wollen.

»Work all night on a drink a rum!« schmettert Doris weiter. Alkohol erfordert eine solide Grundlage und deshalb gibt es erstmal »Banana Fritters«, eine jamaikanische Spezialität:

Drei überreife Bananen schälen und mit der Gabel in einer Schale zu Brei pürieren. In einer zweiten Schale mit dem Schneebesen ein Ei, 100 g braunen Zucker, einen TL Vanilleextrakt, einen halben TL gemahlenen Zimt und eine Messerspitze Muskat verquirlen. Den Bananenbrei so einarbeiten, dass eine homogene Masse entsteht. Nun 200 g Mehl und einen EL Backpulver unterrühren. In diesen dicken Teig nach und nach mindestens 200 ml Milch geben, bis er zähflüssig ist. Ein wenig Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und den Teig bei mittlerer Hitze löffelweise hineintropfen lassen, so dass kleine Eierkuchen von fünf cm Durchmesser entstehen. Im Zweifelsfall mit dem Löffelrücken etwas plattdrücken. Wenn die Unterseite gebräunt ist, wenden. Die fertigen Banana Fritters mit Zimtzucker bestreuen oder mit Puderzucker bestäuben und mit einer Bananenscheibe dekorieren. Am besten warm essen.

Doris’ restlose Verarbeitung der braun gesprenkelten Tropenfrüchte macht unsere Fliegen heimatlos, einige begehen Selbstmord in den Rumgläsern. Wir erholen uns indessen von einer Welt, die wie immer aus den Fugen ist. Auf Youtube: In Episode 314 der »Muppet Show« ist Harry Belafonte der Stargast und singt seinen Song in einer Bananendampferkulisse. Ein Auftritt in der witzigen US-Puppenserie war für jeden Prominenten wie ein Ritterschlag, und Belafonte gönnt man den retrospektiv besonders. Der Sänger, Schauspieler, Entertainer und Bürgerrechtler wurde 1927 als Sohn karibischer Einwanderer in Harlem, New York City geboren. Seit 70 Jahren nutzt er sein Talent, um gegen Krieg und Rassismus zu protestieren. Für Kermit ein klarer Fall von: »Applaus, Applaus, Applaus!!!«