imago/ZUMA Press

Verlogene Debatte

Zu jW vom 25.8.: »›Ein Freibrief für das ­deutsche Militär‹«

Ich habe die Bundestagsdebatte zu Afghanistan am 25. August auf dem TV-Sender Phoenix verfolgt. Für mich ist unverständlich: Wenn die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke dem Mandat für die Bundeswehr nicht zustimmen will, warum erklärt und begründet das der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch in seiner Rede nicht? (…) In dieser Debatte wurde die Linksfraktion von Vertretern der CDU, CSU, FDP und SPD wegen ihrer fehlenden Zustimmung heftig angegriffen. Nach meiner Ansicht wäre es die Pflicht des Fraktionsvorsitzenden gewesen, nicht nur die Verweigerung der Zustimmung zu begründen, sondern auch auf die verbalen Angriffe der politischen Gegenseite mit Zwischenfragen oder Kurzinterventionen zu antworten. (…) Anstatt sich schützend vor seine Fraktion zu stellen, überließ er es Diether Dehm und Jan Korte, auf die verbalen Angriffe zu reagieren. Letzterer war es, dem in dieser verlogenen Debatte zwischenzeitlich der Kragen platzte und der buchstäblich mit dem Finger auf all die Verantwortlichen im Parlament zeigte. Es ist doch nun wohl offensichtlich geworden, dass die Bundesregierung von Anfang an die Absicht hatte, nur so wenigen afghanischen Ortskräften wie möglich die Flucht zu ermöglichen. Warum kann der Vorsitzende der Linksfraktion das in seiner Rede nicht artikulieren? Jedem Außenstehenden mit ein wenig Einblick in das Agieren der Bundeswehr oder mit Kenntnis dessen, was ein Peter Scholl-Latour oder ein Michael Lüders bereits wussten, ist doch klar, was für ein verlogenes Spiel da betrieben wird. Warum ist die Partei Die Linke offensichtlich nicht in der Lage, dem Wähler die geopolitischen Machtverhältnisse zu vermitteln? (…)

Sven Harmgart, Bernau

Zwerge und Riesen

Zu jW vom 24.8.: »Vom Selbstzweck zum ­Satelliten«

Vielen Dank für den tollen Artikel über die ­Ukraine. Es wird sehr klar herausgestellt, wie Politik gemacht wird. Ob allerdings ernsthaft ein großer Krieg gegen Russland geplant wird, das ist sehr zweifelhaft. Wenn man wirklich das Spiel um die Weltmacht gewinnen will, muss man China eindämmen. Ein unvermeidlich sehr verlustreicher Krieg gegen den russischen Zwerg würde den Riesen China als Gewinner übriglassen. Kann jemand in der politischen Klasse im Westen diesen Zusammenhang übersehen?

Gerd Horstmann, Velbert

Alter Grundsatz

Zu jW vom 21./22.8.: »Risse im ­Korporatismus«

Das Tarifeinheitsgesetz wurde nicht von der SPD auf den Weg gebracht. Die Dinge liegen etwas anders. Der Grundsatz der Tarifeinheit war bis Anfang 2010 aufgrund einer über Jahrzehnte andauernden ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) geltendes Recht. Das BAG entschied hierzu erstmals 1957, es gelte das Prinzip »ein Betrieb, ein Tarifvertrag«. Bei mehreren Tarifverträgen wird nach dem Mehrheitsprinzip der Tarifvertrag angewendet, welcher die meisten Arbeitsverhältnisse im Betrieb erfasst. Am 27. Januar 2010 beschloss das BAG, nicht mehr an der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten. Das BAG passte damit seine Rechtsprechung dem neoliberalen Grundsatz der Deregulierung und Flexibilisierung an, nach dem Gewerkschaften generell Kartelle darstellen, die den freien Wettbewerb auf den Arbeitsmärkten unzulässig einschränken. Ein Mittel, hier mehr Wettbewerb herzustellen, besteht darin, unter den Gewerkschaften selbst einen verstärkten Wettbewerb hervorzurufen, d. h. Konkurrenz mehrerer Gewerkschaften und Tarifverträge in einem Betrieb zu ermöglichen. Durch Einfügen des Paragraphen 4 a in das Tarifvertragsgesetz (sogenanntes Tarifeinheitsgesetz vom 3.7.2015) wurde die ursprüngliche Rechtslage, wie sie vor dem BAG-Beschluss 2010 herrschte, wiederhergestellt. Dies war anfänglich von Transnet (EVG) und Verdi gegen die Bedenken der Industriegewerkschaften IG Metall und IG Chemie so gefordert worden. Als der DGB diese Forderung bei der damaligen Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) als Gesetzentwurf durchsetzte, waren Teile von Verdi und GEW plötzlich dagegen. Es besteht heute die paradoxe Situation, dass eine jahrzehntelange, von niemandem beanstandete BAG-Rechtspraxis, die kurze Zeit vom BAG außer Kraft und dann auf Drängen des DGB per Gesetz wieder in Kraft gesetzt wurde, von Verdi, Die Linke, DKP und anderen Linken bekämpft wird. Im übrigen gehört die Tarifeinheit (ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag) neben dem Prinzip Arbeiter, Angestellte, Beamte in einer Gewerkschaft und der Absage an politische Richtungsgewerkschaften zum Gründungskonzept des DGB.

Harald Kolbe, Hannover

Zug und Spannung

Zu jW vom 21./22.8.: »Der fröhliche Ton«

So sehr es mich freut, dass die vielfach ungeliebte siebte Symphonie von Gustav Mahler auf zwei ganzen Seiten zu Wort kommt, von einem Autor, den ich auch sonst sehr schätze (siehe Berthold Seligers Bücher »Klassikkampf«, »I Have a Stream«), so ärgerlich, beinahe unverständlich ist der Anlass: die Live-CD mit Kirill Petrenko. Die Aufnahmequalität ist gut, die Musiker sind es ebenfalls, aber Petrenko haspelt durch die Symphonie, ab und zu hält er die musikalische Lupe auf Stellen, bei denen man nicht weiß, warum; alles klingt wie hintereinandergesetzte Blöcke, oft zu leise (Blechbläser!), weichgespült, der ganzen Aufnahme fehlen Zug und Spannung. Und so ist es schwer, das musikalische Wunder der symmetrischen Struktur der Siebten überhaupt wahrzunehmen. Jetzt müsste man natürlich konkret werden, aber hier nur soviel: Wenn man nach der schönen Darstellung von Seliger mit der Symphonie nicht klarkommt, dann kann das an der Aufnahme liegen. Die von vielen als beste eingeschätzte Einspielung ist die von Michael Gielen mit dem SWR-Orchester. (…) Also nicht gleich die Symphonie ins Korn werfen, sondern vielleicht mal eine andere Aufnahme testen! (…) Wer begeistert ist und noch mehr über die Symphonie lernen will: Im Podcast »Mahler Foundation« gibt es einen »Listening Guide«. Intro und dann je eine Folge für jeden Satz der Symphonie – sehr informativ, in gut verständlichem Englisch.

Franz-Josef Knielangen, per E-Mail