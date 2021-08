Mediziner: Infektionsgeschehen darf nicht laufengelassen werden

imago images/photothek Konzentriert: Chirurgischer Eingriff in einem Bonner Krankenhaus (26.1.2021)

Der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VdÄÄ) wies am Freitag eindringlich auf die Belastungen der in den Krankenhäusern Beschäftigten hin:

Gesundheitsminister Spahn propagiert schon seit einiger Zeit die Abkehr von der »50er Inzidenz, wie sie aktuell im Gesetz steht« als hauptsächliches Steuerungsinstrument für Infektionsschutz. Nach den Impffortschritten könne man »jetzt stärker auf die Krankenhausbelastung abheben«. Eine nicht weiter definierte »Situation in den Krankenhäusern« soll, so NRW-Gesundheitsminister Laumann schon im Juli, in die Berechnungen miteinbezogen werden. Auch Akteure wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft befürworten schon seit einiger Zeit eine Einbeziehung der »Inzidenz der hospitalisierten Fälle«. Über die Einführung der vom Gesundheitsministerium nun vorgeschlagenen »Hospitalisierungsinzidenz« soll Anfang September in Bundestag und Bundesrat entschieden werden. Die Belastungsfähigkeit unserer Krankenhäuser habe sich in der dritten Welle bewiesen, so liest und hört man seit Ende August fast überall.

»Was aber ist mit der Belastungsfähigkeit der dort Beschäftigten?«, fragt Jonas Schaffrath, Mitglied im erweiterten Vorstand des VdÄÄ. »Schon vor Corona arbeiteten vor allem die Kolleg*innen in der Pflege am Limit. Die Arbeitsbelastungen stiegen in den Hochphasen der Pandemie auf vielen Stationen ins Unermessliche«, so Schaffrath weiter.

(…) Das Infektionsgeschehen jetzt so laufen zu lassen, bis die Stationen erneut mit schwerst pflegebedürftigen und extrem aufwendigen Patient*innen am Limit sind, ist neben dem gesundheitlichen Schaden für die Patient*innen auch ein Schlag ins Gesicht derer, denen man letztes Jahr noch applaudiert hat. »In Berlin greifen die Kolleg*innen gerade zum letzten ihnen zustehenden Mittel, um auf ihre Situation hinzuweisen und für Entlastung des Personals zu kämpfen: Sie streiken bzw. sie versuchen es, gegen den erbitterten Widerstand der Arbeitgeber. In dieser Situation einfach von der ›Krankenhausbelastung‹ zu sprechen, ohne die dramatische Personalsituation zu erwähnen, ist zynisch«, so Gerhard Schwarzkopf, Arzt und Mitglied im erweiterten Vorstand des VdÄÄ. Herr Spahn, hören Sie die Signale nicht?

Die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« wirbt mit Haustürgesprächen darum, dass die Mitglieder von Wohngenossenschaften beim Volksentscheid am 16.9.2021 für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen stimmen, wie sie am Freitag ankündigte:

»Deutsche Wohnen & Co. enteignen« sucht am Wochenende das Gespräch mit Genossenschaftsmitgliedern. Damit reagiert sie auf die vielfach geäußerten Bedenken von Genossenschaftler*innen und auf kursierende Desinformation. Die Engagierten suchen dafür Genossenschaftssiedlungen in ganz Berlin auf, wie zum Beispiel in Britz, Treptow, Marzahn, Spandau oder Reinickendorf. »Genossenschaften sind für ›Deutsche Wohnen & Co. enteignen‹ ein fundamentaler Bestandteil der Gemeinwirtschaft. Mit dem Wochenende zeigen wir den Mitgliedern, dass wir ihre Sorgen und Anliegen sehr ernst nehmen«, sagt Jonas Becker, Sprecher der Initiative. Genossenschaften sichern bereits jetzt bezahlbares Wohnen für viele Menschen in Berlin. Die Initiative informiert die Mitglieder umfassend, warum Genossenschaften aus rechtlichen und politischen Gründen nicht enteignet werden können und sollen. (…)