Nachschlag: Angriff auf die Kunst

Peng! Die dekoloniale Karte des »Peng!«-Kollektivs ist dem LKA Grund genug für einen Eintrag auf der »Terrorliste«

»Peng!«-Kollektiv: Kunst oder Terrorismus? Das Landeskriminalamt (LKA) Berlin sagt zweiteres, worüber sich Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles, am Mittwoch im Magazin »Kompressor« im Deutschlandfunk Kultur beschwerte. Im Juli hatten Beamte Büro- und Privaträume von Angehörigen des Künstlerkollektivs durchsucht (womöglich auf der Suche nach dem im Namen des Kollektivs abgefeuerten Ballermann). Das Kollektiv habe mit seiner dekolonialen Landkarte unter dem Slogan »Tear this down« (»Reißt das ab«) zu Straftaten aufgerufen. Reese unterzeichnete einen offenen Brief, der den staatlichen Angriff auf die Künstler und ihren Aufruf zur Dekolonisierung kritisiert. Die »Befürchtung« Reeses, LKA-Beamte hätten ohne Wissen um Kunst oder Kunstfreiheit, »eigenmächtig und ohne politische Rückendeckung« gehandelt, lässt sich jedoch bezweifeln. Angesichts des Charakters und der Traditionslinien der Bundesrepublik Deutschland steht eher zu vermuten, dass das Gegenteil der Fall ist. (dm)