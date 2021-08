Gegen die Blockade

Ahmed Zakot/imago images/ZUMA Wire

Hunderte Palästinenser haben am Mittwoch am Grenzzaun zwischen Gaza und Israel erneut gegen die israelische Blockade des Küstengebiets demonstriert. Nach israelischen Armeeangaben waren es mehr als tausend Menschen, die sich entlang des Grenzzauns versammelten. Nach palästinensischen Angaben setzte die Armee Tränengas ein. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden, darunter drei durch Schüsse, hieß es. Es handelte sich um den zweiten Protest innerhalb weniger Tage. Am Sonnabend waren bei Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten 40 Palästinenser und ein israelischer Grenzpolizist verletzt worden. Anschließend griff die israelische Luftwaffe Hamas-Ziele im Gazastreifen an. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, starb ein 32 Jahre alter Palästinenser am Mittwoch an seinen schweren Schussverletzungen. (dpa/jW)