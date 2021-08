Bahn will kein neues Angebot vorlegen

Sven Hoppe/dpa Stillstand: Geparkte Züge im Münchner Hauptbahnhof während des Streiks am Dienstag

Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn (DB) ein Entgegenkommen angedeutet, aber zunächst kein neues Angebot vorgelegt. DB-Chef Richard Lutz forderte den GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky auf, wieder Verhandlungen aufzunehmen. »Wir sitzen am Verhandlungstisch, unsere Hand ist ausgestreckt, die Tür ist weit offen. Es liegt an Herrn Weselsky, jetzt einfach an den Tisch zu kommen und nicht draußen stehenzubleiben und das gesamte Land lahmzulegen«, sagte Lutz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag). Die beiden Streiks der GDL seien »völlig unnötig« gewesen.

»Die Unterschiede in den Vorstellungen von Bahn und GDL sind überhaupt nicht so groß, als dass sie diese gravierenden Auswirkungen für die Mobilität der Menschen und die Versorgung der Wirtschaft rechtfertigen würden«, so der Vorstandschef der Bahn. Die GDL fordere 3,2 Prozent mehr Lohn und eine Coronaprämie, die Bahn biete 3,2 Prozent mehr Lohn und eine Coronaprämie. Lediglich bei der Laufzeit liege man noch auseinander. »In dieser Frage finden wir eine Lösung, und die kann auch sehr schnell erfolgen.« Mit Blick auf die angestrebten Verhandlungen fügte Lutz hinzu: »Wir werden gewiss nicht mit leeren Händen kommen.«

Bei Weselsky klingt das anders. Dieser hatte am Mittwoch weitere Arbeitskämpfe in Aussicht gestellt, sollte die Bahn kein verbessertes Tarifangebot vorlegen. Zudem beklagte GDL-Pressesprecher Stefan Mousiol am Mittwoch gegenüber jW: »Trotz der Einschwörung auf einen harten Sanierungskurs des DB-Vorstands und einer neuen Rekordverschuldung von mehr als 30 Milliarden Euro haben die 3.500 Führungskräfte im DB-Konzern Boni für das Jahr 2020 erhalten.«

Zwar habe der Konzernvorstand auf die variablen Vergütungsbestandteile verzichtet, »allerdings nur dieses Jahr, dann will er wieder kassieren«. Außerdem habe die Bahn bereits Ende 2020 den Zusatzversorgungstarifvertrag gekündigt »und so den Eisenbahnern die ohnehin niedrige Betriebsrente gekürzt, die sie hart erarbeitet und auf die sie sich verlassen haben«. (dpa/jW)