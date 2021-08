Nachschlag: Schmutz auf dem Kragen

REUTERS/Alexander Hassenstein/Pool Gab’s im Knast Cohibas? Steuerprofi Uli Hoeneß

Sie ist das »White-Collar Crime« schlechthin: die Steuerhinterziehung. Eine Tat, die von Reichen begangen wird, nicht von denen mit den leeren Taschen in den Blaumännern. Deshalb können die Täter meist mit Milde rechnen. Es gibt keine guten Bilder von der Tat, nur der Schaden ist erheblich. Seit 2013 hat sie aber ein Gesicht: das von Uli Hoeneß. Der Wurstfabrikant und Spiritus rector des FC Bayern München hatte nach Überzeugung des Münchner Landgerichts bei Devisenzockereien den Fiskus um 28,5 Millionen Euro geprellt. Wahrscheinlich waren es deutlich mehr. Die Zeit war reif, auch mal einen Promi einfahren zu lassen, um dem Volkszorn Genüge zu tun. Der so selbstherrliche wie dilettantische Hoeneß bot sich an. Dennoch kam er äußerst glimpflich davon, und der Prozess ließ viele Fragen offen. Sportjournalist Max-Jacob Ost läuft bei dem Steuerfall zur Höchstform auf – die vermutlich vorletzte Folge seines Hoeneß-Podcasts »11 Leben« zeigt, was das Format auch bei komplexen wirtschaftskriminologischen Sachverhalten zu leisten vermag. (pm)