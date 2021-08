jW

Fluch der bösen Tat

Zu jW vom 17.8.: »Rette sich, wer kann«

Der »Fluch der bösen Tat«: An diese Wendung aus Friedrich Schillers »Wallenstein« muss man denken angesichts der aussichtslosen Situation, in der sich Deutschland mit seinen Beteiligungen an Kriegseinsätzen im Ausland befindet – nicht nur in Afghanistan. (…) Angeblich hatte kein Verantwortlicher der Bundesregierung, einschließlich der Geheimdienste, mit einer solchen Situation in jenem schwer zu regierenden Land gerechnet. Wirklich niemand? Mit der Ausrufung des »Krieges gegen den Terror« hatte er begonnen, der Einmarsch von NATO-Truppen aus mehr als 40 Ländern. Die »rot-grüne« Bundesregierung hatte die Beteiligung der Bundeswehr am Krieg in Afghanistan beschlossen. Zur angeblichen »Stabilisierung« des Landes. (…) Deutschland wurde »am Hindukusch verteidigt«. (…) 1999 nahm die Bundeswehr zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einem verfassungsmäßig und völkerrechtlich nicht legitimierten Krieg, dem Kosovo-Krieg, teil. In treuer NATO-Partnerschaft lässt sich jeder Kriegseinsatz als »humanitärer« Einsatz begründen. Völkerrechtlich stellt die NATO-Intervention in Afghanistan einen Angriffskrieg dar, der auch nach Artikel 26 des Grundgesetzes untersagt ist. Wir alle wissen: Kriege werden nie aus »humanitären« Gründen geführt. Es geht immer um handfeste, konkrete Interessen. Auch in Afghanistan. Da gibt es einen großen Reichtum an Rohstoffen: Kupfer, Eisen, Lithium und Gold, auch seltene Erden. Mit dem verspäteten und hochgefährlichen Ausfliegen von deutschen und ausländischen an den Einsätzen Beteiligten ist in der Endphase des Wahlkampfs eine schwierige Situation entstanden. Und was machen die Spitzenkandidaten? Sie befüchten neue Flüchtlingsströme. Es darf kein »zweites 2015« geben! Flüchtlinge sollen möglichst in den Nachbarländern untergebracht und versorgt werden. Es geht den Kanzlerkandidaten einzig um ihre Existenz. Am 1. September ist Weltfriedenstag. Die Friedensbewegung, die gerade an Stärke gewinnt angesichts massiver Kriegsdrohungen, mahnt: Deutschland raus aus der NATO, NATO samt US-amerikanischen Atomraketen raus aus Deutschland! Frieden mit Russland und China!

Eva Ruppert, Bad Homburg

Scheinheiliges Gerede

Zu jW vom 19.8.: »Benebelte des Tages: Daniela Ludwig«

Die Sorgen der deutschen Drogenbeauftragten, »dass die Taliban den Drogenanbau … weiter ausbauen« werden, halte ich für fragwürdig. Zum einen ist Drogenkonsum im Islam verpönt bis verboten. Zum zweiten werden die Taliban angesichts der US-amerikanischen Devisensperre die bislang nötigen Weizenimporte nicht mehr so leicht finanzieren können und darum die Landwirtschaft auf Nahrungsmittelanbau umstellen müssen. Zum dritten hatten die Taliban bereits vor gut 20 Jahren den Mohnanbau radikal zurückgefahren. Das hatte sie zwar ein paar Sympathien gekostet, und vielleicht werden die Taliban diesmal in der Tat den Umbau der Landwirtschaft für die Bauern etwas verträglicher abfedern. Auf lange Sicht denke ich aber, dass sie ihr Ziel, »keine Betäubungsmittel« zu produzieren, umsetzen werden. Last but not least ist westliche Politik auch anderweitig recht realitätsblind, so war es etwa, als man die in Syrien selber weitgehend abseits stehende Nationale Koalition zur Alleinvertretung der Syrer erklärte. Oder als man den Artikel 233 der venezolanischen Verfassung gnadenlos entstellend zurechtbog, um dem inzwischen vor Ort unbeliebten Juan Guaidó irgendwelche kuriosen Kompetenzen zuzusprechen. Oder man denke an die nicht existenten Massenvernichtungswaffen 2003 im Irak oder die nicht existenten KZ in Serbien 1999. Nein, in geopolitischen Fragen ist unseren Politikern oft nicht zu trauen. Eher denke ich, dass nun die in Afghanistan »produzierten« Flüchtlinge erneut den Iran destabilisieren sollen, gingen 2017 dort doch schon mal Proteste von Maschhad aus, einer iranischen Stadt, die viele afghanische Flüchtlinge aufgenommen hatte. Auf snanews.de stand kürzlich zu lesen, dass Iran »Aufnahmelager für afghanische Flüchtlinge in drei Grenzprovinzen« einrichte. Die bekannten antiiranischen Sanktionen treiben die Kosten in die Höhe, was erneut das westliche Menschenrechtsgerede als rundum scheinheilig offenbart.

Ulf Gerkan, Hannover

Kein Stallgeruch

Zu jW vom 21./22.8.: »Risse im Korporatismus«

Nicht der mit Elan geführte Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) gefährdet den Einheitsgedanken, sondern letztlich die »sozialpartnerschaftliche«, handzahme, eng mit der SPD verknüpfte Politik des DGB. In der Theorie leuchtet die spartenübergreifende Organisation zum Zwecke der Organisierung von Solidarität und Kampfkraft völlig ein. In der Praxis meines Arbeitslebens habe ich aber leider den DGB eher als Gegenteil des hehren Gedankens wahrgenommen. Nämlich als dröge Bürokratie, als Austragungsort von Rivalitäten verschiedener Einzelgewerkschaften, nicht als Förderer, sondern eher Verhinderer von Arbeitskämpfen und, wie gesagt, mehr oder weniger offen als Vollstrecker sozialdemokratischer Politik. Diese Linie setzt sich offenbar verstärkt fort, denn die aktuellen Führungsriegen haben nicht mal mehr den »proletarischen Stallgeruch« der früheren, sondern zeigen offen ihre Funktion als reine Technokraten und Verwalter der vorgegebenen Situation. In dieser Form sind Gewerkschaften nicht im entferntesten »Schulen für den Sozialismus«, wie das der olle Marx mal formulierte.

Dieter Reindl, Nürnberg

Besser machen

Zu jW vom 23.8.: »Blauäugiger des Tages: Youtuber Rezo«

Wenigstens erreicht der Youtuber Rezo Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen, die sich sonst kaum für Politik interessieren. Wenn der Autor dieses Artikels so eine Reichweite hätte, wäre den Linken in diesem Land sehr geholfen. Leider kommt hier auch nur Kritik an Rezo, anstatt aufzuzeigen, dass alle seine Beispiele korrekt sind. Wie will der Autor denn junge Menschen erreichen? Macht’s bitte erst mal besser.

Peter Böttcher, Kiel