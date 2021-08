Rotlicht: Ortskraft

Bundeswehr/ Marc Tessensohn Ausgeflogen. Evakuierte »Ortskräfte« der BRD aus Afghanistan bei Ankunft in Taschkent, Usbekistan, 21. August 2021

Ein neues Wort ist in die deutsche Umgangssprache gelangt. Bis die Taliban überraschend schnell in die afghanische Hauptstadt Kabul einrückten, wussten nur relativ wenige, was »Ortskräfte« sind. Jetzt wird der Begriff täglich benutzt. Was er bedeutet, scheint aber immer noch nicht allgemein klar zu sein.

Ortskräfte sind in der Amtssprache Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher Regierungsbehörden oder mit diesen fest kooperierender deutscher Institutionen, »die nicht von einer Dienststelle im Inland entsandt, sondern von einer Auslandsdienststelle an Ort und Stelle eingestellt worden sind«. In der Regel handelt es sich dabei um Staatsangehörige des Einsatzlandes, doch ist das im Gegensatz zum derzeitigen allgemeinen Verständnis keine notwendige Voraussetzung. Als »Ortskraft« kann zum Beispiel auch ein schon länger in Afghanistan lebender deutscher oder norwegischer Arzt gelten, der für deutsche Regierungsstellen oder Institutionen arbeitet. Nicht jedoch Personen, die etwa für ein Industrieunternehmen oder eine Zeitung arbeiten. Bedingung für die Einstufung als Ortskraft ist die Existenz eines Arbeitsvertrages.

In Wirklichkeit sind das keine verbindlichen Regelungen. In der aktuellen Phase der Evakuierungen werden beispielsweise das Verteidigungsministerium oder der BND auch V-Leute zu schützen und auszufliegen versuchen, mit denen es keine ordentlichen Arbeitsverträge gab. Andere V-Leute wurden vermutlich aus formalen Gründen als Chauffeur, Dolmetscher oder Koch geführt, ohne überhaupt oder ausschließlich als solche zu arbeiten.

Angaben über die Zahl der Ortskräfte in Afghanistan weichen teilweise stark voneinander ab, sind ungenau und widersprüchlich. Das liegt unter anderem daran, dass es nicht einheitlich gehandhabt wird, ob unter dem Aspekt der Evakuierungen enge Familienangehörige in der Zahl inbegriffen sind oder nicht. Aber sogar der Begriff Ortskraft wird unterschiedlich gehandhabt.

Eine differenzierte Momentaufnahme enthält die Antwort der Bundesregierung vom 2. November 2018 auf eine Anfrage der Grünen. Danach gab es zu diesem Zeitpunkt insgesamt 576 Ortskräfte, von denen weitaus die meisten, nämlich 483, für das Verteidigungsministerium – also im wesentlichen die Bundeswehr – tätig waren. Zweitgrößter »Arbeitgeber« war das Außenministerium mit 83 Ortskräften.

Gesondert genannt und von den Ortskräften unterschieden wurden in der Antwort rund 1.300 »lokale Mitarbeiter«, die bei sogenannten Durchführungsorganisationen des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beschäftigt waren. Zu diesen Organisationen zählen unter anderem als wichtigster »Arbeitgeber« die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), aber auch die Stiftungen der politischen Parteien.

Bei den meisten Linken mit ausgesprochener Empathie für die Ortskräfte ist offenbar vor allem diese Gruppe von »Helferinnen und Helfern« gegenüber den für die Bundeswehr Tätigen gemeint. Von letzteren heißt es in dem von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen, im Februar 2019 erschienenen Buch »Auch. Wir. Dienten. Deutschland.«: »Ohne Ortskräfte wäre der Einsatz in Afghanistan kaum möglich gewesen.«

Der außerordentlich hohe Wert, den diese spezielle Gruppe aus Sicht der Bundesregierung hat, zeigt sich in der Tatsache, dass die meisten von ihnen – 1.900 einschließlich Angehöriger – in einer Sonderoperation nach Deutschland oder in »sichere Drittländer« ausgeflogen wurden, bevor die allgemeinen Evakuierungen überhaupt begonnen hatten. Das geht aus einer Aussage von Kanzlerin Angela Merkel während einer Pressekonferenz am 16. August hervor.