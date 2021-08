»Natur und Popkultur«

ATAK/Illustration aus »Piraten im Garten«, Verlag Antje Kunstmann Im Kinderzimmer – sprunghafte Beziehungen der Dingwelt

ATAK oder Professor Barber?

Weder noch, einfach nur Georg.

Sie sind Professor bis ans Lebensende, ist das mehr Bürde oder mehr Befreiung vom Prekariat?

Weder noch, oder alles beides – Bürde und Befreiung. Bürde, mit der Existenzabsicherung tagtäglich seine wahre künstlerische Kreativität überprüfen zu müssen und gleichzeitig die luxuriöse Freiheit zu haben, diese Kreativität ausleben zu können.

Wie haben Sie die letzten Coronamonate erlebt? Beeinflusste die Pandemie Ihre Kunst?

Einerseits hatte ich viel Ruhe und Zeit für meine künstlerische Arbeit. Die manchmal recht einsame Arbeitsatmosphäre im Atelier ist ja recht coronakonform. Ich konnte zwei Bücher fertigstellen, dazu noch einige Ausstellungen, wobei ich eine Ausstellung in Marseille durch die Coronalage nicht selbst besuchen konnte. Anderseits fehlte der inspirierende und künstlerische Austausch unter meinen Kolleginnen und Kollegen.

War in Halle an der Burg Giebichenstein Präsenzunterricht möglich?

Stellenweise. Wir hatten eine Hybrid­lehrsituation. Die Studierenden konnten in den Ateliers arbeiten, die meisten Lehrveranstaltungen waren digital, die letzten fünf Semesterwochen waren aber wieder Einzelkonsultationen in Präsenz vor Ort möglich. Ein befreiendes Gefühl für alle Studierenden wie für die Lehrenden. Die künstlerische Lehre hat viel mit direkten Gesprächen, Zufälligkeiten, Austausch über Material und Haptik et cetera zu tun, dies ist digital sehr eingeschränkt.

Lassen Sie Ihre Studenten wild drauflosarbeiten, oder sind Sie ein strenger Lehrer?

Weder noch oder beides. Das wilde Experimentieren und gestalterische Ausprobieren gehört zur künstlerischen Entwicklung der Studierenden dazu, genauso wie das Erlernen einer eigenen Arbeitsstruktur und Disziplin.

In Ihrem Garten leben Piraten?

Ja, so ist der Titel des Kinderbuchs für meinen Sohn Emil. In dem Garten gibt es einen Sandkasten mit Piratenflagge, also gibt es in seiner Phantasie auch richtige Piraten, und nicht nur Nacktschnecken und Wildschweine.

ATAK ATAK – Selbstporträt mit Disneykram und anderen Zweckentfremdungen

Was macht die eigene Kunst, was können die Fans und Kunstfreundinnen erwarten?

Ich habe gerade das Stillleben als Sujet entdeckt. In der Kunstgeschichte gilt dies als eine sehr geringgeschätzte Gattung, sie wurde meist von Künstlerinnen ausgeführt. Mich interessiert die Verbindung von Natur und Popkultur, die ich formal im Genre bearbeiten kann. Gerade werden die Arbeiten bis 9. September in der Gallery good in Berlin gezeigt.

Sie waren zu DDR-Zeiten mal Punkmusiker in Frankfurt an der Oder, wie lebte es sich als Punk in der NVA-Hauptstadt?

Wie sollte man sich wohl als 0,001 Prozent unter den anderen fühlen?

War Berlin ein früher Sehnsuchtsort?

Eher Befreiung aus der Provinz.

Sie leben heute in Prenzlauer Berg. Macht es noch Spaß, oder treibt Sie die Gentrifizierung bald aufs Land?

Ich finde stetige Veränderung gehört nun mal zu einer Großstadt, die Gentrifizierung ist leider der Tod der Berliner Kiez- und Eckkneipenkultur. Anderseits tut eine gewisse Internationalität im Stadtbild einer selbsternannten Weltstadt ganz gut. Ich selbst versuche beides auszuleben. Mit meiner Familie wohne ich im Grünen am Berliner Stadtrand und fahre zum Arbeiten ins Atelier in Prenzlauer Berg.

Aus welcher Geschichte speist sich ihr Pseudonym ATAK?

So hieß unsere Band in den 80ern. Es gab drei Auftritte, die Musik war Indus­trial/Atonaler Punk. Später in der Wende benutzte ich den Namen zum Sprühen.

Laschet, Scholz oder Baerbock?

Weder noch!