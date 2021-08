Nachschlag: Drei ohne Plan

Arne Dedert/dpa Über Nacht hingen sie da, die Plakate mit der oft sinnfreien Beschriftung, für ein paar Wochen tun die Parteien wieder besorgt um die Wähler ...

Die ARD tut ihre Pflicht als zur Aufklärung verpflichteter öffentlich-rechtlicher Sender und präsentiert vor der Bundestagswahl eine Dokumentation über die Kanzlerkandidaten. Die fällt angesichts der angeblichen »Zäsur«, die der Urnengang laut Ankündigung darstellen soll, bieder aus. Schließlich kann man ja den Damen und Herren nicht allzusehr auf die Füße treten, wenn man will, dass sie bei einer solchen Sendung mitwirken. Da wird dann zum Beispiel Armin Laschet (CDU) mit der Fernsehaufnahme konfrontiert, auf der zu sehen ist, wie er sich über irgend etwas lustig macht, während er zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Opfer der jüngsten Überflutungen besucht. Laschet entschuldigt sich, aber verrät nicht, was da so zum Lachen war. Ansonsten erfährt man, dass Olaf Scholz (SPD) besser Englisch kann als Annalena Baerbock (Grüne) und sich Hamburg gerne vom Ruderboot aus ansieht. Wie die drei anstehende Probleme wie die Klimakatastrophe bewältigen wollen? Besser gar nicht erst fragen. (jt)