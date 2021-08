Wenn tote Tiere rufen

Hannah McKay / Reuters Kommt vermutlich nicht vorbei: gefährdeter Eisbär

Zehnjähriges Bestehen feiert diese Woche der Musiksender Flux FM. Der Sender fällt in der als »heiß umkämpft« geltenden Berliner Radiolandschaft mit einem vergleichsweise hörbaren Programm auf. Die Schwerpunkte liegen laut Wikipedia u. a. auf den Genres Indierock, Punk und elektronische Musik.

Als privates Hörfunkunternehmen sendet Flux FM keine Verkündigungssendungen, was am Sonntagmorgen die Frequenz durchaus attraktiv macht. Nicht nur gelegentlich preist das Programm jedoch Unternehmergeist als gesellschaftliches Heilmittel an und berichtet über nachhaltige regionale Startups oder treibt ähnliche Scherze. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch.

Um den Feminismus der 1970er Jahre geht es in »Widerworte aus der Küche« (WDR 1973; Di., 19 Uhr, WDR 3) von Dorothea Neukirchen, Martin Wiebel und Otti Pfeifer, während bei Ingomar von Kieseritzky der berühmte Goethe-Vertraute Eckermann als Ausstellungsobjekt entdeckt wird: »Fortune oder Die Tücke des Objekts« (MDR 2003; Di., 20 Uhr, DLF). Um Punk und die langjährigen Vertreter dieser Subkultur dreht sich Ralf Bei der Kellens Feature »Too Old to Die Young« (DLF Kultur 2021; Di., 22 Uhr, DLF Kultur). Adnan Softićs Appell »Mehr Balkan wagen« (WDR 2019; Mi., 19 Uhr, WDR 3) sollte nicht ungehört verklingen. Gleiches gilt für die Sci-Fi-Geschichte von Philip Levene »Terra incognita« (BR 1962; Teil 1/6 Mi., 20 Uhr, Bayern 2), die mit einem »Planet der Affen«-Moment aufwartet. Um die 68er-Proteste kümmert sich Peter O. Chotjewitz’ Klassiker »Die Falle« (SDR/SR/WDR 1968; Do., 19 Uhr, WDR 3). Frei produzierte Hörstücke präsentiert wie immer die »Kurzstrecke« (Eigenproduktion/DLF Kultur 2021; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur), hier in der 113. Ausgabe.

Markus Acher, Micha Acher, An­dreas Ammer und Cico Beck sind m­it »Ich Mensch zu fliegen such« (BR 2021; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2) am Start, und in Susanna Niedermayrs »Wandel war unsere einzige ­Chance – Eine Hafenstadt im Jahr 2047« (ORF 2021; Sa., 9 Uhr, ORF Ö 1) wird ein futuristisches Kunstprojekt vorgestellt.

Ein interessantes Experiment hat Peter Kreysler unternommen. Für »Virtuelle Propaganda – Digitale Stimmungsmache im Wahlkampf« (NDR 2021; Sa., 13 Uhr, Bayern 2 und Wdh. So., 11 Uhr, NDR Info u. a.) hat er sich – mit Hilfe Martin Sonneborns (MdEP) von der Partei Die PARTEI – als Politiker ausgegeben und bei Londoner Beratungsunternehmen um schmutzige Wahlkampfhilfe im Zuge der Bundestagswahl 2021 gebeten.

Maryam Zaree beschäftigt sich in ihrem Hörspiel »Kluge Gefühle« (NDR 2019; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) mit transgenerationellen Traumata. Walter Filz und Michael Lissek sind mit der Radioversion ihres großartigen Podcasts nochmal präsent: »Akte 88 – Die tausend Leben des Adolf Hitler« (SWR 2021; Teil 4/4 So., 14 Uhr, SWR 2). Von Magda Woitzuck gibt es »Xerxes und die Stimmen aus der Finsternis« (HR/ORF 2021; Ursendung So., 16 Uhr, HR 2 Kultur) und vom Kriegsblindenpreisträger Thomas Köck »Und alle Tiere rufen: Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr« (Kunstfest Weimar/DLF Kultur 2021; Ursendung So., 18.30 Uhr, DLF Kultur). Einschalten gilt für »Forderungen und Förderungen – Talk über Freies Radio & Medienpolitik in Berlin« (So., 19 Uhr, FSK) und den Livestream von »Krawall-Special mit Schwerpunkt Frauenpunk« (So., 23 Uhr, Radio Sylvia). Bleibt noch, auf die Ursendung von »Dein haploides Herz« (WDR 2021; Mo., 19 Uhr, WDR 3) von James Tiptree Jr. und »500 Jahre Kolonialisierung Mexikos« (Mo., 20 Uhr, FSK) hinzuweisen.