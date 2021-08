Nur noch 2G

Für das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen werden nur gegen das Coronavirus geimpfte oder von einer Covid 19-Erkrankung genesene Besucher zugelassen. Wer lediglich getestet ist, erhält bei der 17. Ausgabe des Festivals vom 1. bis 19. September keinen Zutritt zum Festivalgelände, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Das sei eine Auflage und Teil der Sondergenehmigung, die derzeit für größere Veranstaltungen nötig ist. Der ursprünglich angestrebten »3G«-Regelung, die auch getestete Besucher zulasse, habe die Stadt Ludwigshafen nicht zugestimmt, hieß es auf der Webseite des Festivals. Das Gelände auf der Parkinsel müsse außerdem in einzelne Bereiche mit separat kontrollierten Eingängen unterteilt werden. (dpa/jW)