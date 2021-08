Zwischen Bismarck und Benko

Munimum Photography Freie Sicht auf die Statue des Mannes, der zunächst so tat, als interessierten ihn Kolonien in Afrika nicht

Hamburg könnte ihn abreißen. Oder verhüllen. Doch das Tor zur Welt betreibt – für neun Millionen – seine Restauration. Hört nicht auf, mit ihm zu drohen: Hoch über den Landungsbrücken steht er, 34 Meter hoch, alles beherrschend. Ein Riese, der sich auf das blanke Schwert stützt, rechts und links von ihm deutsche Adler.

Die mexikanisch-deutsche Choreografin Yolanda Gutierrez und ihre afrikanischen Künstler luden zum Sommerfestival in Hamburg, Kampnagel (4. bis 22. August) zu »Bismarck-Decolonial«, einer Performance rund um die Statue, ein. Wer sich ihr nähert, wird enttäuscht, Zäune und Stacheldraht versperren die Sicht auf den Mann, der zunächst so tat, als interessierten ihn Kolonien in Afrika nicht. Und dann aber 1884 die europäischen Kolonialmächte nach Berlin lud und dort mit seinem Schwert den »schwarzen Erdteil« tranchierte, mundgerecht in bekömmliche Einzelstücke. Mit dem Schwert wie mit einem Lineal gezogen. Ordentlich war der preußische Junker – noch heute in den Atlanten anzusehen. Jetzt lässt Gutierrez Künstlerinnen und Künstler aus Ruanda, Namibia, Tansania, Togo und Kamerun durch Musik, Tanz und Sprache ihre Geschichte darstellen, die wir als Weiße erst langsam kennenlernen. Wir lauschen den Talking-Drums des Kameruner Musikers Stone, erschrecken über das Vermessen von Menschen mit dem Zollstock und den hautnahen Tanz, der Folter ausdrückt. Bismarck sieht nichts. Seine Augen sind leer. Auch nicht das Anlegen des traditionellen Hererokostüms mit dem Kopfschmuck der namibischen Künstlerin Vitjitua Ndjiharine. Aus dem Kopfhörer schreit es: »Unser Blut ist euer Rotwein.«

Um die Zukunft der Stadt geht es auch bei der Gruppe Ligna in ihrem Audio-Walk durch den stillgelegten Kaufhof gleich am Bahnhof. Titel: »Die Gespenster des Konsumismus«. Am Treffpunkt ein Schild: »Filiale dauerhaft geschlossen.« Drumherum Obdachlose. Wir, ein kleines Grüppchen mit Kopfhörern, betreten das Untergeschoss durch einen Lamettavorhang, die Pforten zur Unterwelt. Im Ohr Geschichtliches. Die Cholera in der Stadt, der Abriss des Gängeviertels und die damit verbundene Vertreibung der armen Bevölkerung aus der Innenstadt. Die Etablierung des Konsums. Das Klöpperhaus, 1912 erbaut von Fritz Höger in rotem Backstein, wurde erst 1967 als Kaufhaus genutzt. Heute denkmalgeschützt – das Äußere. Die Gruppe Ligna ruft auf, über eine sinnvolle Nutzung dieses Hauses nachzudenken als Chance für die Stadt.

Hier im großen Kellergeschoß erinnert wenig an das Warenhaus. Ein paar Vitrinen, die nichts ausstellen, abgerissene Tapeten, die Rolltreppen gesperrt. Das ist das Problem: Der Zuhörer muss sich alles vorstellen, sich Anregungen, Informationen aus dem Kopfhörer holen. Die Stimme: »Kaufen, kaufen«, absurd in dieser Leere. Und die Kasse, wo ist die? Pfeile auf dem Boden, nackte Schaufensterpuppen. Aufforderung: »Sie dürfen in den Pausenraum« – wohl an ein Personal gerichtet, das es nicht mehr gibt. Kopfschmerzen und lächeln. Wer sich beschwert, der wird entlassen. Die Angst, die nächste zu sein. Bevor das ganze Haus abgewickelt wurde, gab es Demonstrationen.

Dann die Detektive, angestellt, die Waren zu bewachen. »Folgen Sie der Person, nicht zu schnell, lassen Sie sich nicht abschütteln.« Die Stimme im Ohr lässt uns in die Rolle der Überwacher schlüpfen. Hinweis auf die Kameras an der Decke. »Besser 100 Euro Strafe als eine Anzeige«, der gutgemeinte Rat. Frage ans Publikumsohr: »Haben Sie schon mal was geklaut?« Durch Vorhänge abgetrennte Kabinen mit Spiegeln – war hier nicht die Lebensmittelabteilung? »Die wollen doch alle nichts kaufen« – die Bewachersicht.

Dann der drittreichste Österreicher: »Das hier ist ein Filetstück« – kein Fleisch, ein Grundstück. »Es war noch nie so einfach, reich zu werden wie heute.« Wer sagt das? Diese Stimme – ist es René Benko, der Investor: 2014 in letzter Instanz wegen Korruption des kroatischen Staatspräsidenten (zehn Jahre) zu bedingter (Österreich) Haft von einem Jahr in letzter Instanz verurteilt.

»Schätzen Sie das Risikoprofil des Kaufhofs ab« – hat er wohl getan, die Millionen Staatshilfe eingerechnet. Kaufen, um dann zu verkaufen. »Sehen Sie in dem Raum die Möglichkeiten, die er bietet?« – fragt das der Investor oder Ligna? »Lauter Waren«, flüstert es im Ohr, »auch der Mensch ist eine Ware«. Hier sind sonst keine Waren. »Was bin ich wert?« Eine Rolle, in die Besucher schlüpfen sollen: ein Gespenst, das durch die Räume gleitet.

Frage: »Können wir etwas anderes imaginieren als diese Leere?« Ja, ich kann: den alles überragenden Elbtower von Benkos Unternehmensgruppe Signa, den Olaf-Scholz-Turm, dessen Bau 2021 beginnen sollte.

Ligna aber hat eine Erinnerung an den 15. Juli 1972, das Feuer in der Wäscheabteilung. Schüler waren die Brandstifter. Die Stimme suggeriert: »Ballen Sie die Hände zu Fäusten« – sie wollten »ein Zeichen setzen«, die Gesellschaft verändern. Ihren Hass auf den Konsumterror ausdrücken. Der große Schaden kam nicht durchs Feuer, sondern durch die Sprinkleranlage, die funktionierte.

Der leere Kaufhof wartet – auf einen neuen Investor? Wem gehört die Stadt? Leise Stimme: »Macht kaputt, was euch kaputtmacht« – wie ein Ohrwurm wiederholt.