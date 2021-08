Sex Pistols im Rechtsstreit

Zwei ehemalige Mitglieder der Sex Pistols haben einen Prozess gegen Frontmann John Lydon um die Nutzung von Songs in einer TV-Serie über die britische Punkband gewonnen. Schlagzeuger Paul Cook und Gitarrist Steve Jones hatten Lydon (Künstlername Johnny Rotten) verklagt, weil er verhindern wollte, dass die Musik der Sex Pistols in der Miniserie »Pistol« verwendet wird. Der Sechsteiler basiert auf Jones’ Autobiographie »Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol« und soll im nächsten Jahr herauskommen. Regie führt Oscar-Gewinner Danny Boyle (»Slumdog Millionaire«). Der High Court in London gab Cook und Jones am Montag Recht. Sie dürften die Songs der Sex Pistols für die von Disney produzierte Serie nutzen, wenn die Mehrheit der Bandmitglieder zustimme. (dpa/jW)