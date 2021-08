Neues Kriegsmodell

Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Marine Corps/Handout via REUTERS US-Marines halten Flüchtende vom Flughafen Kabul ab: 20. August, Hamid Karzai International Airport

Am Mittwoch stimmt der Bundestag über den Antrag der Bundesregierung »Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan« ab. Vorbereitet wird das mit medialer Hysterie. Fernsehen und Rundfunk berichten aus dem Land über Gefahr am Kabuler Flughafen, wo deutsche Soldaten am Montag scharf geschossen haben. Die Situation der etwa 40 Millionen Afghanen interessiert die Staats- und Konzernmedien nicht.

Das mediale Trommelfeuer hat den gewünschten Effekt. Wie vor dem Kosovo-Krieg 1999 oder vor der »Verteidigung« der deutschen Sicherheit am Hindukusch ab 2001 erregen sich vor allem Politiker der Grünen und ihre Klientel über angebliche Attacken auf Frauen, Kinder, Regierungsangestellte und die im Amtsjargon als »Ortskräfte« bezeichneten einheimischen Mitarbeiter. Repräsentativ dürfte Alice Schwarzer sein: »Afghanische Terroristen werden sehr bald auch bei uns sein.« Deswegen sollten nur Frauen und Kinder evakuiert werden. Das besagt auch: Die Mischung aus Angstschlottern und kolonialistischem Rassismus, mit der ein großer Teil der Bundesdeutschen 20 Jahre lang gegen Empörung über westliches Morden in Asien und Afrika abgestumpft wurde, kann weitergerührt werden. Die AfD sollte die Feministin zum Maskottchen machen.

Wenn aber der Landeskenner Reinhard Erös, der seit Jahrzehnten in Afghanistan wirklich hilft, in einer DLF-Diskussion am Montag sagt: »Es ist absolut ruhig in Afghanistan«, fallen »Experten« aus dem Bundestag über ihn her. Da soll er von einem »Paradies« (Henning Otte, CDU) gesprochen haben, wo doch in Wirklichkeit »Friedhofsruhe« (Franziska Brantner, Die Grünen) herrsche.

In dieser Situation kündigte die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, am Montag an, dass ihre Fraktion sich am Mittwoch der Stimme enthalten wird. Das entspricht einem Beschluss des Parteivorstandes vom Sonntag. Am Sonnabend hatte dessen Mitglied Jan van Aken in der Taz eine bedingte Zustimmung am Mittwoch verlangt und sich damit zu weit vorgewagt. Fast hätte es mit dem Ja zum neuen Kriegsmodell geklappt. Es entwickelt die »humanitären Interventionen«, gegen welche die Die Linke stets stimmte, weiter zu Angriffskriegen, mit denen angeblich »humanitäre Korridore« (Annalena Baerbock) gesichert werden sollen. Das kostet weniger, dauert laut Konzept nicht lange und hat Rückhalt bei großen Teilen der grün-sozialdemokratischen Kundschaft. Hauptsache, eine dem globalen Kräfteverhältnis angepasste kleinere imperialistische Aggression findet statt. Frau Baerbock will nun 50.000 Menschen evakuieren, und Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) will jetzt schon das Mandat verlängern, denn: »Der Westen muss die Zügel wieder in die Hand nehmen.«

Wer gegen diese Kriegshetzer am Mittwoch nicht mit Nein stimmt, sollte nicht mehr von Friedenspolitik sprechen.