imago/ZUMA Press

Lügen und Ignoranz

Zu jW vom 13.8.: »›Besser als ein Krieg‹«

In den Medien wurde alles aufgeboten, um Abscheu gegenüber der DDR wachzuhalten – mit tragischen Einzelschicksalen, ohne den notwendigen politischen Kontext und damit ohne die so wichtige Vorgeschichte. Es heißt, die DDR habe die Mauer gebaut und damit die Spaltung Deutschlands zementiert, das DDR-Grenzregime sei verantwortlich für die »Maueropfer«. Dass zu den historischen Bedingungen für die Entwicklung Nachkriegsdeutschlands der Überfall auf die Sowjetunion, die Befreiung Deutschlands und Europas vom Faschismus, die Antihitlerkoalition, die Konferenzen von Teheran, Jalta und Potsdam mit ihren Entscheidungen über die Nachkriegsordnung, der Kalte Krieg, die Spaltung Deutschlands durch die Westmächte (Einführung eigener Währung 1948, Gründung der BRD Mai 1949, die NATO-Mitgliedschaft) gehören, wird ausgeklammert. Über die verbrecherische Kriegführung der USA und der NATO, den Koreakrieg, den Vietnamkrieg, den Einsatz von Massenvernichtungsmitteln, die Millionen Toten der militärischen Interventionen, über die westliche Verantwortung für Hetze, Hochrüstung und den an den Rand eines neuen Weltkrieges führenden Kriegskurs gegen Russland und China schweigt man sich aus. Dafür benutzt man Lügen und Missdeutungen über Aussagen Walter Ulbrichts, über die DDR-Verantwortung für die Mauertoten. Völlig ignoriert wird das zielstrebige Wirken der UdSSR und des heutigen Russlands, die Wiederholung eines 22. Juni 1941 nicht zuzulassen. Und natürlich fehlt jeder Hinweis, dass es sich nicht schlechthin um eine »innerdeutsche« Mauer an der Bernauer und Berliner Straße handelte, sondern um eine Grenze zwischen zwei Gesellschaftssystemen, zwischen zwei militärischen Blöcken – der NATO und des Warschauer Vertrages. Von den Warschauer Vertragsstaaten wurde, wie wiederholt in vielen Medien und Büchern dokumentiert, der Beschluss über die Errichtung der Grenze gefasst. Die DDR allein wäre dazu auch nicht befugt gewesen – ihrerseits ging es um strenge Kontrollmaßnahmen an der Grenze. Die zum 60. Jahrestag des 13. August 1961 von der BRD eingenommene Haltung ist daher nicht anders als feige. Verantwortungslos wird der Öffentlichkeit unterschlagen, dass ohne Mauer die Gefahr eines atomaren Weltkrieges bestand. Und all das geschieht in einer Zeit, in der die BRD für den gescheiterten Krieg und die mehr als 200.000 Toten in Afghanistan und für den Völkerrechtsbruch in Jugoslawien mitverantwortlich ist.

Bruno Mahlow, per E-Mail

Andere Liga

Zu jW vom 18.8.: »Blutig gescheitert«

Reicht das Wort »Skandal«, wenn die Evakuierung von Ortskräften, von Familienangehörigen, Mitarbeitern von Journalisten etc. durch bewusste bürokratische Verzögerung verwehrt wurde? Für mich ist das eine ganz andere Liga. (…) Aus Gründen der bürgerlichen Staatsräson (nicht noch zu mehr Migration ermutigen! Bloß keine Willkommenskultur!) werden Kinder, Frauen, Männer der Angst, dem Tod überlassen. Dabei bleibt den Verantwortlichen in der Bundesregierung (zum Beispiel Außenminister Heiko Maas, SPD) nur noch, mit Nebelkerzen um sich zu werfen: Alle wären von den raschen militärischen Eroberungen überrascht gewesen. (…) Implizit soll das doch heißen: Wir hätten »alle« gerettet, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. (…) Kapitalismus ist zwar immer organisierte bürgerliche Kälte. Aber das hier schockiert bis tief in bürgerliche Kreise hinein. (…) Ich würde mir wünschen, dass DKP und Die Linke schnell und effektiv reagieren: raus aus Mali! Ungefähr 13 Milliarden Euro für nix verpulvert statt Armutsbekämpfung zu Hause! Mir fehlt auch der Verweis darauf, dass die Linke immer gegen diesen Krieg war.

Volkmar Kramkowski, per E-Mail

Katz und Maus

Zu jW vom 18.8.: »Lob der Gleichheit«

Der Autor appelliert an die Reichen, ihren Reichtum für mehr soziale Gleichheit einzusetzen. Das kommt mir vor wie der Appell an die Katzen, Vegetarier zu werden und mit den Mäusen zu teilen. In den circa 200 Jahren des Kapitalismus hat das trotz zahlreicher ähnlicher Appelle den reichen Katzen nie den Geschmack an den Mäusen verdorben. Die einzigen Zeiten, in denen die Katzen nicht mehr wie gewohnt mausen konnten, waren dann, wenn die Mäuse sich organisierten und den falschen Ratschlägen zum Frieden mit den Katzen nicht mehr folgten. (…)

Fritz Dittmar, Hamburg

Nicht zuständig

Zu jW vom 17.8.: »Rette sich, wer kann«

(…) Natürlich gibt es in der Bundesregierung keine Überlegungen dazu, wie man all die Menschen, die zwanzig Jahre lang der Bundeswehr Hilfe und Unterstützung gewährt haben, in Sicherheit bringen kann. Dafür fühlte man sich nicht zuständig! Im Gegenteil: Noch vor kurzem gab es Abschiebungen in Richtung Afghanistan! Die Bundesregierung hat ja schon öfter mal in ihren Einschätzungen danebengelegen. Es war aber bisher kaum vorstellbar, dass der Dilettantismus so weit geht, dass man der eigenen Propaganda so sehr glaubt, dass man von der nackten Realität geradezu überrascht und überrannt wird. Warum sind ein solch überforderter Außenminister und eine über alle Maßen unfähige Verteidigungsministerin immer noch im Amt?

Klaus Thiede, per E-Mail

Kannibalen

Zu jW vom 14.8.: »Eine Mauer reicht nicht«

Vor einigen Monaten las ich in der jW einen Bericht über Unruhen in dem Pazifikstaat Vanuatu. Vanuatu war ja, soviel ich weiß, früher von Kannibalen besiedelt. Dort kam es also vor Monaten zu Demonstrationen der Bevölkerung gegen die Regierung. Die Leute haben den Regierungspalast gestürmt und die Regierung aufgefressen. Doch ich glaube, letzteres habe ich wohl geträumt, sorry. Sollte man mich einmal fragen: »Herr Rittel, was ist für Sie Glück?«, ich würde antworten: »Glück ist für mich, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland leben darf.« – »Und was ist für Sie Pech?« Dann wäre meine Antwort: »Dass ich soviel Glück habe.« Denn es gab für mich eine bessere Republik.

Wolfgang Rittel, Raben Steinfeld