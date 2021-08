Tschad: Weniger Truppen im Sahel

N’Djamena. Der Tschad will die Hälfte seiner 1.200 Soldaten aus dem Dreiländereck von Mali, Burkina Faso und Niger abziehen. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit den tschadischen Verbündeten in der Sahelzone getroffen worden, sagte General Azem Bermandoa Agouna im Namen des Militärischen Übergangsrates am Sonnabend. Der Tschad hatte die Soldaten im Februar entsandt, um Frankreich gegen Aufständische mit Verbindungen zu Al-Qaida und dem »Islamischen Staat« zu unterstützen. Die abberufenen Truppen würden anderweitig eingesetzt, sagte Agouna, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Laut einer Militärquelle würden die 600 Soldaten an die nördliche Grenze des Tschads zu Libyen und dem Sudan geschickt, um zurückkehrende Rebellen zu entwaffnen. Mahamat Idriss Déby, Interimsregierungschef seit dem Tod seines Vaters im April, plant Ende des Jahres Gespräche mit den Rebellen. (Reuters/jW)