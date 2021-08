Katar: Termin für erste Parlamentswahl

Doha. In Katar werden am 2. Oktober erstmals Parlamentswahlen stattfinden. Dies geht aus einem Erlass des regierenden Emirs vom Sonntag hervor. Die Kataris werden 30 Mitglieder des 45 Sitze umfassenden Schura-Rates wählen, während Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Emir von Katar, weiterhin die restlichen 15 Mitglieder ernennt. Der Rat soll neben legislativen Befugnissen auch Kontrolle über die Exekutive ausüben, mit Ausnahme zentraler Gremien wie Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Kuwait ist derzeit die einzige Golfmonarchie, die einem gewählten Parlament wesentliche Befugnisse einräumt. Die endgültige Entscheidungsgewalt liegt jedoch wie in den Nachbarstaaten beim Emir. Katar, das bereits Kommunalwahlen abhält, verbietet wie andere arabische Golfstaaten politische Parteien. (Reuters/jW)