Erneut Tausende bei Protesten in Frankreich

Paris. In Frankreich haben erneut Zehntausende Menschen gegen verschärfte Coronaregeln protestiert. Bereits das sechste Wochenende in Folge gab es am Sonnabend Kundgebungen in verschiedenen Städten. Das Innenministerium in Paris sprach von insgesamt etwa 200 Protestmärschen mit 175.000 Teilnehmenden. Die Proteste gegen den seit zwei Wochen erforderlichen »Gesundheitspass« zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test haben eine ungleiche Gruppe vereint. Die größte Demonstration in Paris wurde von dem extrem rechten Vorsitzenden der Partei »Les Patriotes«, Florian Philippot, angeführt, während es auch eine der Bewegung der »Gelbwesten« nahestehende linke Demonstration gab. (dpa/Reuters/jW)