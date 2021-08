Mehr als 100 Menschen aus Ärmelkanal gerettet

Lille. Mehr als hundert Geflüchtete sind am Sonnabend im Ärmelkanal aus Seenot gerettet worden. Nach Behördenangaben geriet zunächst ein Boot mit 38Menschen an Bord nahe Boulogne-sur-Mer in Not. Weitere 64 Menschen wurden durch die Besatzung eines Patrouillenbootes der Küstenwache sowie durch einen Schleppkahn nahe Hardelot gerettet. Alle Geretteten seien in Sicherheit, hieß es. Zwischen Anfang Januar und Ende Juli versuchten nach Statistiken der französischen Behörden mehr als 12.000 Menschen die Überfahrt, fast dreimal so viele wie in der Vorjahresperiode. Die Überfahrt ist aufgrund des starken Schiffsverkehrs und tückischer Strömungen riskant, oft sind die Boote der Flüchtlinge nicht seetauglich. (AFP/jW)