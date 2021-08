Pistazienpralinen

»Camouflage-Thorben mailt, er sei jetzt vollständig durchgeimpft.« Roswitha liest unsere Elektropost vor. »Er schreibt, er habe es fürs Vaterland getan, auf dass die deutsche Rasse nicht aussterbe. Ihn würde nur stören, dass das Zeug von einem Türken erfunden wurde«. – »Kann den nicht mal ein Mähdrescher überfahren?« Genervt schmeißt Udo seinen Schraubenzieher in die Ecke. Seit Stunden versucht er, die Einzelteile eines Badschränkchens richtig zusammenzusetzen. »Ich dachte, die Rechten sind Impfgegner. Jetzt ist wieder alles anders, und man ist Faschist, wenn man sich impfen lässt, oder wie?«

Die Welt hat wahrlich andere Sorgen, aber in der Plauener Kommune geht’s um Kleinkram: »Dieser Mist ist nicht maßhaltig und die Bauanleitung ein Witz«, meckert Udo. »Wieso können sie die Möbel nicht wie früher fix und fertig in Holzwolle eingepackt liefern, und der Kunde muss das Teil nur aus der Kiste holen und aufstellen?« – »Weil es die Firmengewinne schmälern würde, Leute für das Zusammenschrauben zu bezahlen, Udo«, belehrt ihn Rossi. »Es ist billiger, den Endkunden das machen zu lassen. Der kostet nichts und zahlt sogar dafür. Mit der mRNA-Impfung ist es doch genauso: Die impfen nicht mehr fertige abgetötete Viren, die sie erst geduldig in Hühnereiern heranzüchten müssen. Nein, jetzt spritzen sie uns einen flott zusammengeschriebenen genetischen Bauplan für Virenoberflächen. Und unsere Ribosomen, die eigentlich Besseres zu tun haben, werden genötigt, anhand dieses Bauplans selber Spike-Proteine zu produzieren, die der Körper gar nicht will. Das Immunsystem darf den Ramsch dann wieder rausschmeißen. Das ist wie bei IKEA.« Doris kommt mit einem Tablett aus der Küche: »Bei IKEA sollte man überhaupt nichts essen … So, ihr Süßen, jetzt gibt’s Hüftgold!«

300 g Marzipanrohmasse mit 90 g fein geriebenen Pistazien verkneten. Einen TL Orangenblütenwasser zugeben. Kleine Bällchen rollen oder den Teig dick ausrollen und in Vierecke schneiden. Bei einer cremigeren Konsistenz, z. B. durch mehr Orangenblütenwasser oder durch Zugabe von Rum, kann man den Teig auch in einen Spritzbeutel füllen und kleine Häufchen spritzen. Die fertigen Teilchen auf ein Backblech legen, damit sie etwas eintrocknen und beim Überziehen mit Schokolade nicht die Form verlieren. 450 g Zartbitterkuvertüre kleinschneiden und mit 50 g Kakaobutter in eine hitzebeständige Schüssel geben, nach Packungsanleitung temperieren. Die Stücke einzeln in die flüssige Kuvertüre tauchen. Mit einer Trempiergabel die Pralinen wieder herausheben, überschüssige Kuvertüre ablaufen lassen. Auf einem Pralinengitter oder auf Backpapier absetzen und antrocknen lassen. Jede Praline mit einer Pistazie verzieren.

»Thorben fragt weiter, ob Udo sich nicht endlich impfen lassen will. Denn es kämen bald die Epsilon-, die Zeta-, die Eta- und die Theta-Variante. Bei all den Mutationen müssten wir uns auf eine Zukunft …« – »Jetzt hab’ ich die Faxen aber dicke!« unterbricht Udo Roswitha. »Schreib dem Bildungshuber: Um es ein für allemal mit Shakespeares ›Hamlet‹, Akt III, Szene 1, Vers 98 zu sagen: ›Nein, ich nicht!‹«