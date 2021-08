REUTERS Ziemlich rechte Freunde. Die beiden Diktatoren Hugo Banzer (r.) und Augusto Pinochet bei einer Parade in La Paz (8.2.1975)

Am 21. August 1971 putschte sich in Bolivien der von den USA ausgebildete Oberst Hugo Banzer Suárez mit dem 187. Staatsstreich in der Geschichte des südamerikanischen Landes an die Macht. Zwei Monate zuvor hatte US-Präsident Richard Nixon seinen nationalen Sicherheitsberater Henry Kissinger bei einem Gespräch im Oval Office über das weitere Vorgehen der USA gegen den als zu links geltenden Staatschef Juan José Torres gefragt: »Brauchen wir in Bolivien einen Putsch?« Genau 71 Tage nach diesem Gespräch sorgte die CIA mit finanzieller und logistischer Unterstützung dafür, dass Washingtons Mann in La Paz mit einem Staatsstreich Erfolg hatte.

Hugo Banzer Suárez wurde am 10. Mai 1926 als Nachkomme deutscher Einwanderer in der Kleinstadt Concepción im Departamento Santa Cruz geboren. Nach Abschluss der Militärakademie in La Paz absolvierte er eine Offiziersausbildung in Argentinien, Brasilien und dem US-Militärstützpunkt Fort Hood in Texas. Danach besuchte er die in Lateinamerika als »Schule der Mörder« bezeichnete »School of the Americas« in der Panamakanalzone, wo er Spezialkenntnisse in der Guerilla- und Aufstandsbekämpfung erwarb. Von 1967 bis 1969 war Banzer Militärattaché in Washington, wo man besorgt zur Kenntnis nahm, dass der seit September 1969 amtierende bolivianische Präsident Alfredo Ovando Candía linke Intellektuelle in die Regierung berief, Beziehungen zur UdSSR aufnahm und plante, die US-amerikanische »Bolivian Gulf Oil Company« zu verstaatlichen. Am 6. Oktober 1970 putschten rechte Militärs mit dem Segen Nixons gegen Ovando. Der linke Chef des Generalstabs der Streitkräfte Boliviens, Juan José Torres, mobilisierte den Widerstand. Minenarbeiter, Bauern und progressive Militärs kürten Torres am 7. Oktober zum neuen Staatschef.

Sturz der linken Regierung

Gestützt auf junge Offiziere und den Gewerkschaftsdachverband »Central Obrera Boliviana« (COB), auf Bauernorganisationen und Studentenverbände verstaatlichte Torres den Ölkonzern, weitere US-Unternehmen und Teile des Bergbausektors. Die Mitarbeiter des als imperialistisch empfundenen US-­Peace-Corps wurden des Landes verwiesen. Als der neue Präsident obendrein außenpolitische Kontakte zur Sowjetunion, Kuba und seinem chilenischen Amtskollegen Salvador Allende knüpfte, war das Maß für Nixon, Kissinger und die CIA voll. Auf Druck der USA erhielt La Paz keine Kredite mehr von internationalen Finanzorganisationen. Washington organisierte außerdem den Boykott bolivianischer Exportgüter auf dem Weltmarkt. »Die Vorbereitung des Staatsstreichs begann am 19. August 1971 in Santa Cruz und gipfelte am 21. August in La Paz«, erinnert sich der Journalist Carlos Soria Galvarro. »Als wir die Nachricht erhielten, gingen wir auf die Straße und verlangten Waffen. Aber rechte Militärs hatten alle wichtigen Punkte besetzt.« Bei den Kämpfen wurden Hunderte getötet. Wenige Tage nach der Machtergreifung durch Washingtons Vertrauten teilte Kissinger seinem Chef am 26. August mit, dass der Putsch in Bolivien Erfolg hatte und zu einer rechten Regierung geführt habe. Nixon antwortete nur: »Und was ist mit Chile?« Juan José Torres floh nach Peru, wo er 1976 im Rahmen der »Operation Condor« entführt und ermordet wurde.

Nach dem Putsch verbot Banzer Gewerkschaften und linke Parteien. Mehr als hundert Oppositionelle wurden während oder kurz nach dem Putsch durch »Verschwindenlassen« beseitigt. Außenpolitisch nahm Banzer nach dem Mord an Salvador Allende Kontakt zu Chiles faschistischem Diktator Augusto Pinochet auf, den er in der Grenzstadt Charaña am 8. Februar 1975 symbolträchtig umarmte. Beide Diktatoren gehörten zu den Architekten der am 25. November 1975 von sechs Vertretern südamerikanischer rechter Regime initiierten »Operation Condor«, deren Ziel darin bestand, linke und oppositionelle Kräfte weltweit zu verfolgen und zu töten. Banzers Polizei- und Geheimdienstapparat beschäftigte auch ehemalige SS-Leute und Angehörige der Gestapo sowie der faschistischen kroatischen Ustascha, die sich in großer Zahl über die von der SS-Nachfolgeorganisation »Odessa« eingerichteten »Rattenlinie« nach Bolivien abgesetzt und im Tiefland von Santa Cruz niedergelassen hatten. Einer der von Banzer als Ausbilder und Berater der Sicherheitskräfte des Innenministeriums angeheuerten Altnazis war der wegen seiner Grausamkeit als »Schlächter von Lyon« bekannt gewordene einstige Chef der Gestapo der südostfranzösischen Stadt, Klaus Barbie. Der später in Frankreich zu lebenslanger Haft verurteilte Naziverbrecher war 1951 vom Geheimdienst des US-Militärs, für den er seit 1947 tätig war, nach Südamerika geschleust worden.

Erfolgloser Terror

Wirtschaftspolitisch war Banzer, der Privatisierungen, liberale ökonomische Reformen und einige sozial-populäre Maßnahmen vorantrieb, dank hoher Weltmarktpreise für Exportgüter wie Erdöl, Gas, Zinn oder Baumwolle zunächst erfolgreich. Mit ausländischen Krediten finanzierte er viele Infrastrukturprojekte, was zwar das Wirtschaftswachstum förderte, aber auch zum Anstieg der Verschuldung führte. Schließlich lagen die Verpflichtungen des Landes mehr als 90 Prozent über dem Bruttoinlandsprodukt und überstiegen das Vierfache der Exporteinnahmen. Zunehmende soziale Konflikte waren eine der Folgen. 1974 lösten neue Wirtschaftsmaßnahmen Proteste in der Bevölkerung aus, die im Tal von Cochabamba begannen. Die Armee rückte mit Truppen und Panzern an. Bei Massakern wurden in den Städten Tolata und Epizana, Mizque und Suticollo zahlreiche Menschen getötet. Banzer setzte die Armee auch gegen streikende Minenarbeiter ein und ließ die Luftwaffe in der San-Andrés-Universität aufmarschieren. Trotz des Terrors konnte er aber den Widerstand nicht brechen. Nach einem von der Gewerkschaftsführerin Domitila Barrios de Chúngara organisierten Hungerstreik, an dem Tausende Bergarbeiterfrauen teilnahmen, musste Banzer 1978 auf Druck des neuen US-Präsidenten James »Jimmy« Carter Wahlen ansetzen, die aber so dreist gefälscht wurden, dass er sie selbst für ungültig erklärte. Daraufhin führte Banzers Kandidat Juan Pereda Asbún, der sich selbst zum Wahlsieger erklärt hatte, am 21. Juli 1978 einen Staatsstreich herbei, besetzte den Präsidentenpalast und übernahm die diktatorische Kontrolle über das Land.

Im Juni 1997 gelang Banzer, diesmal durch bürgerlich-demokratische Wahlen, die Rückkehr an die Macht. Erst kurz im Amt, ließ er auf Druck Washingtons die Felder der Kokabauern abbrennen, was über 50.000 Familien ins Elend stürzte. Als die Weltbank die Privatisierung des Trinkwassers verlangte, führten erneute Proteste zum »Wasserkrieg«, der dazu führte, dass Banzer die Privatisierungspläne aufgeben musste. Am 5. Mai 2002 starb der abermals gescheiterte Machthaber in Santa Cruz an Lungenkrebs.