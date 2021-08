»Gegen die Verbrechen des türkischen Staates«. Demonstration. Die Türkei flog am 16. und 17. August 2021 mehrere Luftangriffe auf die Altstadt und das Krankenhaus von Sengal/Sindschar (Hauptsiedlungsgebiet der jesidischen Glaubensgemeinschaft im Nordirak), bei denen mehrere Zivilisten getötet und verwundet wurden. Sonnabend, 21.8., 12 Uhr, Hauptbahnhof Bielefeld

»Tag der Solidarität mit Kolumbien«. Vorträge, Diskussion, Musik und Tanz. Kolumbien und die Bevölkerung des Landes können bisher die globale Krise aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht überwinden. Zusätzlich werden die sozialen Bewegungen und ihre Protagonisten durch die kolumbianische Elite bestraft. Veranstalter: Projekthaus Potsdam. Sonnabend, 21.8., 14 Uhr, Rudolf-Breitscheid-Str. 164, Potsdam

»Mit den Roten im Grünen feiern!« Sommerfest. Mit Livemusik von Sonja Gottlieb. Veranstalter: DKP Nordhessen. Sonnabend, 21.8., 16 Uhr, Grillhütte in Waldkappel-Burghafen

»Im Gedenken an Chau und Lan«. Kundgebung. Am 22.8.1980 warfen Mitglieder der terroristischen Neonazivereinigung »Deutsche Aktionsgruppen« Brandsätze durch ein Fenster der Geflüchtetenunterkunft in der Halskestraße in Hamburg. Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan starben bei dem Anschlag. Es waren die ersten dokumentierten rassistischen Morde in der BRD. Veranstalter: Initiative Halskestraße. Sonntag, 22.8., 16 Uhr, Halskestr. 72, Hamburg