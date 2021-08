Nachschlag: Angemessener Pessimismus

imago/StockTrek Images Als ob die Geißel des Krieges nicht genug wäre: Afghanistan leidet zudem unter den Folgen der Klimakatastrophe, die immer mehr Menschen in die Flucht treibt

Seit dem Fall Kabuls ist Afghanistan auch im Westen wieder in aller Munde. Während bei den hiesigen Debatten vor allem über den Charakter der Taliban gestritten, das »Scheitern« des Westens thematisiert oder für eine schnelle Evakuierung der sogenannten Ortskräfte argumentiert wird, macht der Journalist Wolfgang Bauer im DLF-Interview auf einen weiteren Aspekt aufmerksam, den er als die »eigentliche Katastrophe« bezeichnet: eine heftige Dürre im Land. »Afghanistan gehört zu den Ländern auf der Welt, die am meisten unter der Klimaveränderung zu leiden haben«, attestiert Bauer. Das wiederum führe zu Massenmigration der Landbevölkerung in die Städte und Verelendung großer Teile der Bevölkerung – »und diese Armut ist natürlich explosiv«. Sprich: Die Lage in Afghanistan ist gelinde gesagt bescheiden. Allgemein strotzt das Interview nur so von Pessimismus – und der ist höchstwahrscheinlich angemessen. Soviel hat der Westen in den vergangenen 20 Jahren dann doch erreicht. (fres)