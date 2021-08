Im Rhythmus tippen

Ricarda Heidemann Spielte früher in der Brigade Feuerstein: Hugo

Das fängt ja gut an. Eine Schreibmaschine tippt sich in einen Rhythmus rein, eine sonore Sprecherstimme lässt einen Text erklingen, der vage an Brechts Gedicht vom fragenden Arbeiter erinnert. Dann geht es weiter mit einem Lied über apokalyptische Reiter, die immer noch reiten, weil sie, nun ja, immer noch an der Macht sind. Die Holzgitarre schrammelt dazu, es folgt ein gesprochener Text, der nach Biographie klingt, danach wird von Stalingrad und Aufruhr gesungen, Akkordeon und Chor mischen sich ein. Später kommt ein Glockenspiel hinzu, zur Mundharmonika wird rhythmisch mit Papier geraschelt. Die Rede zum Klang handelt von Hakenkreuzen am Hut, von Suizid, von der Bigotterie in Nachkriegsdeutschland. Die Texte klingen nicht gerade nach einem glücklichen Leben.

Irgendwann, gebannt von der seltsam fesselnden Poesie der Worte, greift man zum Booklet und erfährt, dass der Sänger ein gewisser Hugo ist, der eigentlich Ingo Dietrich heißt, früher einmal in der Brigade Feuerstein spielte und auch bei Gundermann aushalf. 1983 erstand er einen Gedichtband von Volker von Törne und verfiel der Macht seiner Worte. Von Törne war ein in Westberlin lebender Linker, seine Kindheit wurde geprägt von seinem Vater, einem SS-Standartenführer; man hört es den Texten an, dass Törne kein Freund dieser Vätergeneration, erst recht nicht des Lebens in Nachkriegsdeutschland war. Seinen Widerstand lebte er in der Poesie, aber auch in der praktischen Arbeit bei der »Aktion Sühnezeichen«. 1934 geboren, verstarb von Törne 1980.

Es fällt schwer, vom Grimm seiner Worte, von der Trauer, der Wut nicht gefesselt zu sein. Dass Hugo sich ihrer angenommen hat, ist leicht nachzuvollziehen. Im Heimstudio hat er von Törnes Texte eingesprochen und vertont, wobei das Tippen der Schreibmaschine ebenso wie das raschelnde Papier so etwas wie rare Glücksfälle sind. Denn von Törnes Texte hätten es verdient gehabt, zumindest mit einer Spur musikalischer Radikalität vertont zu werden. Anders gesagt: Die akustische Gitarre, die von der Flöte unterlegten, lieblichen Melodien wollen so gar nicht zum bösartigen Trotz der Worte passen.