Keine Entschuldigung

Sie müssen sich nun doch nicht entschuldigen. Ein polnisches Berufungsgericht hat das Urteil gegen die Holocaustforscher Barbara Engelking und Jan Grabowski aufgehoben. Stein des Anstoßes war eine Publikation der beiden Historiker aus dem Jahr 2018 gewesen, in der sie unter anderem schreiben, Edward Malinowski, im Zweiten Weltkrieg Bürgermeister in der ostpolnischen Ortschaft Malinowo, habe mit den deutschen Besatzern kooperiert. Was Malinowskis Nichte Filomena Leszczynska nicht gefiel. Es sei nicht wahr, ihr Onkel vielmehr ein »Judenretter« gewesen, das Andenken der Familie werde dadurch beschädigt, argumentierten ihre Anwälte vor Gericht. Richterin Joanna Wisniewska-Sadomska hob im Berufungsverfahren am Montag das Urteil auf. Auf die Korrektheit der Passage ging sie indessen nicht ein. In ihrer Begründung heißt es: Bei dem vorangegangenen Urteil handele es sich »eine inakzeptable Verletzung der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und der Meinungsfreiheit«. (jW)