Gefahr rechter Netzwerke nicht gebannt

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Die Rechtsterroristin Beate Zschäpe bleibt weiter hinter Gittern (Symbolbild)

Der Bundesvorstand der Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF) teilte am Freitag zur vom Bundesgerichtshof am Donnerstag erklärten Rechtskräftigkeit der Urteile im NSU-Prozess mit:

(…) Auch wenn es auf den ersten Blick wie das Ende des historischen Prozesses wirken mag und als Erfolg in diesem Kontext verbucht wird, sind wir der Meinung, dass dieses Mammutverfahren gescheitert ist und kein Schlussstrich gezogen werden darf. Der NSU-Komplex ist trotz der rechtskräftigen Urteile nach wie vor nicht vollständig aufgeklärt worden, vielmehr bleiben viele Fragen weiterhin unbeantwortet! Es gibt auch fast zehn Jahre nach dem Auffliegen des NSU und drei Jahre nach der Urteilsverkündung keine abgeschlossene Aufarbeitung! Die Hintermänner und die Rolle von deutschen Behörden sind weiterhin unaufgeklärt.

Der Prozess hätte zur Aufklärung der Taten des NSU-Komplexes beitragen können, was seitens der Staatsanwaltschaft und des Gerichts offensichtlich auf wenig Interesse stieß. Es bleibt nach wie vor ungeklärt, wer hinter dem NSU-Netzwerk steckt, welches sich über Jahrzehnte hinweg im Untergrund aufbauen und Mittel besorgen konnte, um Bombenanschläge auszuführen, Banken zu überfallen und gezielt Migranten zu ermorden. Auch bleibt weiterhin offen, welche Rolle der Verfassungsschutz in dem ganzen Komplex spielt, der kurz nach dem Auffliegen des NSU Akten schredderte und weitere wichtige Akten noch für Jahrzehnte unter Verschluss halten lässt.

Was allerdings klar ist, ist, dass eine große Zahl an Person in diesem rechten Netzwerk wirken, die nicht auf der Anklagebank saßen. Die Kenntnis über diese und viele weitere Informationen ist der Arbeit von vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen, Journalisten und parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zu verdanken. Seit der Urteilsverkündung am 11. Juli 2018 ist die Gefahr des tief verankerten rechten Netzwerkes nicht geringer geworden. Rechte Anschläge wie jene in Kassel, Halle und Hanau sowie die rechten Strukturen innerhalb der Bundeswehr und Polizeibehörden verdeutlichen die Allgegenwärtigkeit rechter Netzwerke, die nach wie vor ungelöst bleiben. (…)

Bundesweit finden am Wochenende Demonstrationen und Kundgebungen für die Aufnahme Geflüchteter aus Afghanistan statt, darüber informierte die Organisation Seebrücke am Freitag:

In über 70 Städten in Deutschland und Europa finden in diesen Tagen spontane Protestaktionen für die Aufnahme von gefährdeten Afghan*innen statt, darunter in Köln, Bremen, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Dresden, Hannover, München und Wien. Eine vollständige Übersicht der Demos finden Sie hier: https://www.instagram.com/seebrueckeoffiziell/

Als Gipfel der Protestwoche organisiert ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Initiativen am Sonntag 22.08. um 13 Uhr im Berliner Regierungsviertel eine Großdemonstration. (…) Unter dem Slogan »Verantwortung übernehmen: Aufnahme jetzt!« fordert das Bündnis: