Risse im Korporatismus

imago images/Hans Blossey Für höhere Löhne und Klimaschutz: GDL und EVG könnten gemeinsam ein starkes Zeichen setzen

Willkommen in der Streikrepublik. Der Widerspenstige Claus Weselsky und seine kleine Lokführergewerkschaft zeigen den Bossen im Bahn-Management schon seit einer ganzen Weile, wo der Hammer hängt. Weil die Konzernspitze im Tarifstreit kein verhandlungswürdiges Angebot vorlegt, wurde der Ausstand am Freitag kurzerhand ausgeweitet. Nichts geht mehr, heißt es auf vielen Strecken für den Güterverkehr am Wochenende. Ab Montag bleiben dann ICE, S-Bahn und Regio im Depot.

Soviel Enthusiasmus scheint ansteckend zu sein. Die Schwestergewerkschaft EVG hat Lunte gerochen und will in den Arbeitskampf einsteigen. Allerdings nur, wenn die GDL einen Tarifabschluss aushandelt, der die EVG aufs Abstellgleis stellt. Wann der Arbeitskampf beendet werde, bestimme seine Gewerkschaft, stellte EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel am Freitag klar. Im laufenden Tarifvertrag sei ein Sonderkündigungsrecht vereinbart worden, das der Gewerkschaft das Recht einräumt auszusteigen, wenn eine Konkurrenzgewerkschaft bevorzugt behandelt wird. Die Option werde die EVG falls nötig ziehen. Dann falle die Friedenspflicht.

Alle Bahner im Ausstand? GDL und EVG könnten die Reihen schließen. Die Republik wäre lahmgelegt. Ein starkes Zeichen gegen den neoliberalen Kürzungswahn und für den Klimaschutz. Denn wenn der Staat nicht endlich in Personal und Infrastruktur der Bahn investiert, wird es keine »Verkehrswende« geben. Der Arbeitskampf der GDL entfaltet also seine Wirkung. Zwar muss die EVG zum Jagen getragen werden. Aber lieber spät als nie. Der Korporatismus bekommt erste Risse. Bislang waren Teile des EVG-Vorstands mit den Bossen per Du. Unvergessen ist der schleichende Übergang des Exvorsitzenden Torsten Westphal in den Konzernvorstand im vergangenen November.

Die GDL ist nicht die bessere Gewerkschaft – man denke nur an Weselskys Privatisierungsphantasien – doch statt den Lokführern die Legitimität abzusprechen, sollte sich die EVG klar gegen das von der SPD auf den Weg gebrachte Tarifeinheitsgesetz positionieren. Weselsky vorzuhalten, er führe den Arbeitskampf bewusst im Bundestagswahlkampf, um die Regierung unter Druck zu setzen, ist der falsche Weg. Mit den mickrigen Ergebnissen wird die EVG auch in der Belegschaft keinen Blumentopf gewinnen. Der jüngste Tarifabschluss der EVG sah lediglich Lohnsteigerungen in Höhe von 1,5 Prozent vor. Bei den steigenden Lebenshaltungskosten haben die Arbeiter am Ende des Monats weniger Geld im Portemonnaie. Das werden viele von ihnen auch Hommel gesagt haben. Mit Streiks zu drohen, ist das richtige Signal.

Doch Hommels Worte waren kaum verklungen, da wurde er schon wieder zurückgepfiffen. DGB-Chef Reiner Hoffmann forderte die GDL am Freitag auf, sich dem Management zu fügen. Lösungen würden am Verhandlungstisch erzielt. Weselskys Truppe habe »kein Mandat« für den Arbeitskampf. Noch hält der Kitt der Sozialpartnerschaft.